الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عيد سعد ينضم لمسلسل «عنبر 6» مع صبا مبارك وسلاف فواخرجى

عيد سعد
عيد سعد

يشارك الفنان الشاب عيد سعد، فى مسلسل "عنبر 6" الذى انضم إلى صناعه منذ أيام، وهو العمل الذي يتم تصويره في لبنان، وينتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال عيد سعد في بيان صحفي، إنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل عن طريق كاستينج في أحد المكاتب الخاصة، وذلك ليكون ضمن المشتركين في العمل المتواجد فيه عدد كبير من النجوم العرب، حيث يجسد خلاله شخصية أحد السجناء الخطرين في المسلسل .

وانتهى صناع مسلسل عنبر 6 من سيناريو العمل، من تأليف هانى سرحان الذى يقود ورشة كتابة تتكون من سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، ويعد العمل معالجة درامية لـهانى سرحان ودعاء عبد الوهاب ويتولى المخرج على العلى إخراج المسلسل الذي يتم تصويره فى لبنان .

وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون.

يذكر أن "عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم .

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