الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تتفقد معرض حابي الحياة لحسين نوح بالأوبرا

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض الفنان حسين نوح والذى يحمل عنوان حابي الحياة بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا

وأشادت عبد الدايم بموضوع المعرض والذى يتناول قيمة النيل فى حياة مصر على مر العصور من خلال حابى اله النيل عند الفراعنة ، وقالت ان الاعمال الفنية تعكس معانى الخير والنماء فى تكوينات جديدة ومبتكرة ، ووجهت التهنئة للفنان حسين نوح مثمنة فكرة المعرض التى تعبر عن ارتباط النيل بالحياة فى مصر.

يستمر المعرض حتى الأحد ٢١ نوفمبر الجارى وخلاله يعود الفنان حسين نوح ليخوض مغامرة فنية يتمرد فيها عن المعتاد والمألوف حيث يختار حابي إله النيل لدي قدماء المصريين موضوعا ليؤكد أهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة

يذكر أن الفنان حسين نوح تخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أقام عددا كبيرا من المعارض في مصر والخارج ، كما شارك في معارض مع كبار الفنانين ، عمل منتجا ومخرجا لأعمال غنائية ودرامية كما طرق مجال الأدب وكتب روايتين ومسرحية ويقيم صالونا ثقافيا يرتاده كبار المثقفين.

وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
الدكتورة ايناس عبد الدايم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقاف دكتورة ايناس عبد الدايم حابي الحياة معرض حابي حسين نوح

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