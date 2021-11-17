الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تبدأ ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب.. غدًا

الدكتور مصطفى عبدالخالق
الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، التى تبدأ غداً الخميس الموافق 18 نوفمبر الحالي، وتستمر حتى يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً الاستعداد التام للجامعة وكلياتها لإجراء الانتخابات بكل شفافية مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية.
ودعا عبد الخالق، الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب السياسية وتأهيلهم للتعامل في المستقبل في مجالات تنمية وخدمة المجتمع المصري.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم تشكيل لجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس وأخصائي رعاية الشباب والطلاب غير المرشحين، مضيفاً أنه سيتم فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات غداً الخميس، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 من الشهر نفسه، وستتلقى لجان الانتخابات الطعون يوم الاثنين 22 نوفمبر، بالإضافة إلى فحص الطعون، على أن تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر.

وأشار صبري محمد، مدير عام رعاية الشباب المركزية إلى أن الدعاية الانتخابية فى الكليات ستبدأ يوم الخميس 25 نوفمبر، والجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج سيكون يوم الأحد 28 نوفمبر، على أن تتم انتخابات الإعادة يوم الاثنين 29 من الشهر نفسه.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن يوم الثلاثاء 30 نوفمبر ستتم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، يليه الأربعاء الأول من ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية الخميس 2 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، موضحاً أن كل كلية ستقوم بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات مكونة من رئيس اللجنة ويمثله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكذلك أعضاء اللجنة وتضم كلاً من منسق الأنشطة الطلابية، مدير رعاية الشباب، مدير الكلية، طالبين متميزين من غير المشاركين بالانتخابات.

طلاب تنمية سوهاج المرشحين الكليات

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