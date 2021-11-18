الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الحديد فى مصر اليوم الخميس 18-11-2021

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بمجال البناء والعقارات عن سعر الحديد في مصر اليوم الخميس 18-11-2021، حيث تتغير أسعار الحديد باستمرار وذلك لأنها تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ونظرًا لتغير سعر الدولار الأمريكي باستمرار وتعويم الجنيه المصري.

وهناك رجال الأعمال وغيرهم من المهتهمين أو المستهلكين أو التجار ومن يعملون في مجال البناء والعقارات يهتمون لأمر سعر الحديد اليومي للمستهلك، وتنشر “الدستور”، في التقرير القادم، سعر الحديد في مصر اليوم الخميس 18-11-2021 لكل الفئات المتعددة في مجال الاقتصاد.

سعر الحديد اليوم

نعرض لكم مؤشر أسعار الحديد الآن بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض سعر الحديد في مصر نظرًا لتراجع سعر الخامات عالميًا، فبالتالي تراجع سعر الحديد اليوم والأسمنت وأيضًا معظم أسعار مواد البناء، كما أن توقعات أسعار الحديد الشهر القادم توحي إلى استمرار الانخفاض.

سعر الحديد في مصر اليوم الخميس 18-11-2021

جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت عدة قرارات بهذا الشأن أهمها قرارا بإلغاء الضرائب على الحديد وهو أمر ينتظره الكثيرون بسبب تراجع أسعار الحديد بالأسواق خاصة مع عدم قدرة المصانع على توريد المواد الخام لمصانع الدرفلة ويتراوح سعر طن الحديد من 14900 جنيه إلى 15300 جنيه لتسليم أرض المصنع.

سعر الحديد في مصر اليوم الخميس 18-11-2021

ولأعلى وأقل سعر، سجل سعر حديد "عز الدخيلة" حوالي 15600 جنيه للطن، ووصل سعر طن سعر حديد المصريين 15300 جنيه 15300 جنيه.

بينما استقر سجل سعر حديد بشاي وحديد العتال وحديد عطية وحديد المراكبي وحديد الكومي وحديد المعادي وحديد العشري وحديد سرحان وحديد مصر ستيل 15100 جنيه 15100 جنيه.

ولم يتم توضيح ونشر أسعار سعر حديد أكتوبر والجيوشي وحديد بيانكو وحديد أركو وحديد الجارحي وحديد الوطنية وحديد قوطة وحديد الصيني وحديد الأوكراني وحديد التركي اليوم.

وتعمل الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على متابعة الأسواق المصرية من جميع السلع البسيطة وحتى الثقيلة في أسعارها، كما تحرص على أن يصل المنتج إلى المستهلك بأقل سعر وأعلى جودة.

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