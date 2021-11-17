الكنيسة الأسقفية تستضيف حفل إطلاق كتاب «كيف تقود»

استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أعضاء مؤسسة “message for all nations” رسالة لكل الأمم، لإقامة حفل إطلاق كتاب "كيف تقود وتستمتع بحياتك" للمؤلف القس "ديل بارك".

من جانبه، قدم المطران سامي نبذة عن الخدمة قائلًا: "مع نمو خدمتنا في مناطق مختلفة من خلال تأسيس الإقليم ووجود دراسة لاهوتية احترافية من خلال كلية اللاهوت الأسقفية، وتوفر العديد من الخدمات الصحية والتعليمية ورعاية اللاجئين، واهتمامنا بخلق علاقات مع الإخوة المسلمين، بالإضافة إلى أن الكنيسة بصدد تعيين ثلاثة مطارنة جدد للإبروشيات الثلاث فى الفترة القادمة، نؤمن بدور القيادة في حاضر الكنيسة ومستقبلها".

وأضاف المطران سامي: "متحمس اليوم لأنى مؤمن بأهمية تعلم نظم القيادة داخل الكنيسة ومشغول بها، خاصة أنني في الفترة الأخيرة رأيت نمو الخدمة في إفريقيا واحتياج قادة الكنائس لتدريبات كثيرة فى ظل التحديات التي يواجهها القساوسة في الشرق الأوسط".

كما ألقى القس ديل بارك مؤلف كتاب "كيف تقود وتستمتع بحياتك" نبذة عن الكتاب المترجم للغة العربية، بالإضافة لأكثر من 8 لغات إفريقية ولغات أخرى حول العالم عن القيادة ومفاهيمها من منظور الكتاب المقدس، وعلى مثال تعاليم المسيح ورعايته لتلاميذه.

وقال القس ديل بارك: "هدف الكتاب أن يعلم قادة الكنائس كيف يسيرون على مثال المسيح فى القيادة والعيش"، مضيفًا: "كما قال المسيح لتكن عظيمًا يجب أن تكون خادمًا لذلك يجب أن يكون القائد خادمًا أيضًا فالمسيح كانت لديه رؤية أن ينمى كنيسته ويفوض تلاميذه للخدمة والقيادة فى كل العالم وكذلك القادة في وقتنا الحالي".