الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طرح النسخة العربية لرواية «حديقة الكلاب» للروائية الفنلندية صوفي أوكسانين

غلاف الرواية
غلاف الرواية

طرحت دار العربي للنشر والتوزيع، خلال هذا الإسبوع، النسخة العربية لرواية "حديقة الكلاب"، للكاتبة الفنلندية صوفي أوكسين، من ترجمة ريم داود.

ورواية "حديقة الكلاب"، هي الرواية الثانية لصوفي أوكسانين، التي تطرح الدارترجمتها العربية، فقد سبق وأصدرت دار العربي أيضا، رواية "التطهير" في العام 2019، والتي وزعت أكثر من 200 ألف نسخة، وتُرجمت إلى 43 لغة.

وكانت الكاتبة صوفي أوكسانين، قد اختيرت مطلع الشهر الجاري، من قبل منظمة "ساناستو"، ضمن ستة عشر مؤلفًا ليصبحوا مستشارين وناصحين للسياسيين وصانعي القرار في فنلندا.

ورواية "حديقة الكلاب" لــ صوفي أوكسانين، والتي تحكي فيها عن رحلة فرار تبدأها بطلة الرواية، التي يطارها ماضيها وتسيطر عليها هواجسه، وخصوصًا بعد اتهامها بجريمة قتل أعز أصدقائها، التي تمَّت في ظروفٍ غامضةٍ ومُبهمة.

الهروب هاجسٌ يطارد بطلة الرواية منذ صِباها المبكر عبر أحداث متداخلة، تسعى للفرار من بلدتها الصغيرة، المثيرة للملل، ونسيان ماضي والدها وأخطائه بعد سنوات، تبدأ رحلة هروب جديدة، بعد اتهامها بجريمة قتل أعز أصدقائها، التي تمَّت في ظروفٍ غامضةٍ ومُبهمة.

هذه حكاية صعود وهبوط امرأة بدأت حياتها العملية كفتاة إعلانات، ونجمة لامعة في عالم تجارة الأجنة، وانتهى بها المطاف كخادمة في بيوت الأغنياء، بعد أن خسرت الكثير. امرأةٌ يلازمها الخوف، في كل لحظة، بعد اضطرارها لهروبٍ عاجلٍ وطويل.

بين هلسنكي في عام 2016، ومدن الاتحاد السوفيتي قبل التفكك، ومدن أوكرانيا الصغيرة، تلقي المؤلفة "صوفي أوكسانين" الضوء على خبايا عالم التلقيح الصناعي، الذي تحول إلى تجارة ضخمة، قاسية. تفتح منه بابًا نطل عبره على عوالم أخرى: المافيا الروسية، والسياسة، وتجارة الهيروين، وجرائم القتل، واستغلال صحة وسذاجة الفتيات المتطلعات لمستقبلٍ أفضل.

وكما فعلت في "التطهير" تأخذ أوكسانين مشكلة من المشاكل التي يعاني منها المجتمع، والمرأة على وجه الخصوص وتحولها إلى رواية تحبس الأنفاس كلما تقدمنا أكثر وأكثر في قراءتها.
وُلدت "صوفي أوكسانين" في عام 1967 في "يوفاسكولا" بفنلندا. وهي روائية معاصرة من أب فنلندي وأم إستونية. درست الدراما بأكاديمية المسرح الفنلندية. بدأت مشوارها الأدبي بروايتها الأولى عام 2003 "بقرات ستالين"، ورُشحت لجائزة "رونيبيرج". وبعدها بعامين نشرت ثاني رواياتها "بيبي جين". اختيرت لإلقاء خطاب الافتتاح لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب عام 2014.

دار العربى للنشر والتوزيع رواية حديقة الكلاب صوفي أوكسانين رواية التطهير صانعي القرار في فنلندا المترجمة ريم داود

مواد متعلقة

فريق «المناقشة» يتناول رواية «سنوات الغروب» لمصطفى سليمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

«مدبولي»: منع أي مواطن من دخول المنشآت الحكومية دون تلقيح بداية ديسمبر

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

الإسكندرية تتأهب لـ«المكنسة».. أمطار لـ4 أيام

«الإفتاء» عن تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا: حرام شرعًا وصاحبها كذاب

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامه محمد زكي يكتب: فعامله الشارع بنقيض قصده

وجيه أمين عبدالعزيز

كيف تحمي حسابك البنكي قبل "البكاء" على الرصيد المسحوب؟!

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان