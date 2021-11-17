الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 167 رحلة جوية بمطار برج العرب لنقل 18 ألف راكب

مطار برج العرب
مطار برج العرب

تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، طوال اليوم الاربعاء ، 166 رحلة جوية (دولية وداخلية وتجارية)، لنقل 18 ألف راكب بمختلف الجنسيات، ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل استمرار الظروف الصحية الصعبة التي تشهدها جميع دول العالم في الوقت الراهن.

وتواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين. 

مطار برج العرب التدابير الاحترازية والوقائية الاتحاد الدولي للنقل الجوي أطقم الطائرات أدعية هطول المطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الإسكندرية تتأهب لـ«المكنسة».. أمطار لـ4 أيام

«الإفتاء» عن تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا: حرام شرعًا وصاحبها كذاب

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

أهالى شبرا يشيعون جنازة النائب أحمد زيدان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان