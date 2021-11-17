الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأمريكي بليبيا: واشنطن تدعم الانتخابات في طرابلس بقوة

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند

 قال السفير الأمريكي في ليبيا،  ريتشارد نورلاند، إن مجتمع الأعمال الأمريكي مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا مع استمرار استقرار الوضع السياسي وذلك في أعقاب لقائه مع الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال.

وتابع: " لقد شددت على دعم الولايات المتحدة للانتخابات، وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، على أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة و تكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها.

وأضاف: “خلال اجتماعنا ، أكدت الدكتور عماد السايح  رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا ،أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد”.

يأتي هذا فيما  قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الاربعاء، إن قبول طلبات الترشح لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قبل وتابعت: ملفات المترشحين ستحال للإدارة العامة للتحقق من استيفاء كل المستندات وأنه ستتم عملية التحقق من طلبات الترشح ونعلن بعدها عن قائمة المرشحين.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حقّ، أن الأمم المتحدة تدعم السلطات الليبية استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من الشهر المقبل.

وأوضح "حق" - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية- أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين، لتسهيل الإجماع على تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن البتّ في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ‎ليبيا، من صلاحيات مفوضية الانتخابات.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان، عن استقبال ثلاثة طلبات جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية، من كلٍّ من المرشح أسعد محسن زهيو، والمرشح فيضان عيد حمزة، والمرشح السنوسي عبدالسلام الزوي.

وأشار بيان المفوضية إلى أن المرشحين الثلاثة قدموا أوراق ترشحهم، أمس الإثنين، إلى مكتب الإدارة الانتخابية في العاصمة طرابلس، ليرتفع عدد المتقدمين إلى منصب الرئيس، إلى خمسة مرشحين.

السفير الامريكي في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ليبيا انتخابات ليبيا ليبيا 2021

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وائل لطفي

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