اليوم.. «جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة عامل قتل مواطنا فى مدينة نصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة شخص لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات مالية بمدينة نصر.

وحملت القضية رقم 33259 لسنة 2020 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1645 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم سالم عبدالفتاح، عامل، بأنه في يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول قتل عمدا المجني عليه عمرو إبراهيم من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه وعلى إثر مشاجرة بينهما صعد مسرعا لمسكنه وأحضر سكينًا ونزل له مرة أخرى وحال رؤيته سدد له طعنة استقرت ببطنه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز المتهم سلاح تبيض (سكين) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضح مجري التحريات النقيب مصطفى جمال، معاون مباحث مدينة نصر، أن تحرياته السرية حول الواقعة توصلت إلى نشوب مشاجرة فيما بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالصعود إلى مسكنه وأحضر سكينًا وتوجه للمجني عليه وسدد له طعنة في يسار البطن نقل على إثرها إلى المستشفى وأودت تلك الإصابة بحياته.

وكشفت ملاحظة النيابة العامة أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة بقيامه بالتعدي على المجني عليه بقصد إحداث إصابته على إثر مشاجرة حدثت بينهما.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتيجة الإصابة بيسار البطن وما أحدثته من قطع بالأمعاء والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن ونزيف دموي إصابة وصدمة نزيفية غير مراجعة انتهت بالوفاة، وأن الإصابة هي إصابة طعنة حيوية حدثت من الطعن بجسم صلب.