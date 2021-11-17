عبد الغفار: مراكز تطعيم كورونا بالمحطات تشهد إقبالا كبيرا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا التي تم تدشينها في أماكن التجمعات مثل محطات المترو والقطار والمولات والمصالح الحكومية تشهد إقبالا شديد.

وأضاف عبد الغفار في تصريحات اعلامية أن الوزارة تمد كافة الوحدات والمراكز المخصصة بتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا باللقاحات، مشيرا إلى أن هناك سلسلة إمداد مستقرة في لقاحات كورونا.

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك توسعًا في تطعيم المواطنين باللقاحات وإقبال كبير منهم على التطعيم في كافة محافظات الجمهورية.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أنه جار العمل على تثبيت 14 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل (السادات، الشهداء والعتبة)، بمعدل مركزين بكل محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة وحلوان).

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 97 نقطة لتسجيل المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا داخل محطات المترو، وذلك للتيسير على المواطنين في التسجيل وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة في طريقهم داخل المترو، حيث تم توزيع نقاط التسجيل لتشمل 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو، و15 نقطة تسجيل موزعين على المحطات التبادلية والأكثر كثافة، بالإضافة إلى 12 نقطة تسجيل الخاصة بتسجيل شكاوى المواطنين المربوطة بمركز معلومات مجلس الوزراء.