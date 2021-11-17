إحباط تهريب كميات كبيرة من الاقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حمادة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية رقم ٥٤٣ القادمة من برجامو، اشتبه سامح أبوزيد رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من إيطاليا بدت عليه علامات الإضطراب والقلق.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سامي مأمور الجمرك، فتلاحظ وجود كمية من الأدوية في أحدي حقائبه.

وبالعرض على عبد العظيم حمادة مدير الجمرك قام بتكليف نهى مصطفى مأمور الجمرك تحت إشراف محمود سليمان مدير الحركة بتفتيش حقائبه، فتبين وجود 98 شريط بإجمالي 792 قرص من الأقراص المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر زكريا حسب الله إبراهيم مدير عام جمارك مطار القاهره رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 لسنة2021، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من «ليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول؛ نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.