أسعار العملات اليوم الأربعاء 17- 11- 2021

يبحث المهتمون بمعرفة أسعار العملات عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعارها مقابل الجنيه المصري، طبقًا لتحديثات البنك الأهلي المصري، فقد يثبت الدولار أمام الجنيه المصري عن 15.64 جنيهًا للقيمة الشرائية، و15.74جنيهًا لقيمة البيع، كما يسجل الريال السعودي عند سعر 4.18 جنيهًا، و4.19 جنيهًا للبيع، في حين يصل سعر صرف الجنيه الإسترلينى وسجل 20.96 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلًا 20.97 جنيه للشراء، 21.15 جنيه للبيع.



ويشهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى استقرارًا ملحوظًا، ليسجل 17.76 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، وذلك مقابل سعره بختام أمس كان مسجلًا 17.89 للشراء، 18.04 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصرى.

في هذه السطور، تستعرض "الدستور" أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، الموافق 17 نوفمبر 2021.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

يسجل الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء

يشهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى انخفاضًا ملحوظًا، ليسجل 17.76 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلًا 17.89 للشراء، 18.04 جنيه للبيع..



الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء

يتباين سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ليصل إلى 20.96 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلًا 20.97 جنيه للشراء، 21.15 جنيه للبيع.



الريال السعودي اليوم الأربعاء

يستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 4.18 جنيهًا للشراء، و4.19 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدينار الكويتىي اليوم أمام الجنيه المصري، 49.28 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلًا 49.31 جنيهًا للشراء، و52.10 جنيهًا للبيع.