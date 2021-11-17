الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سميرة سعيد تشارك فى حفل افتتاح ملتقى «أولادنا» (صور)

سميرة سعيد
سميرة سعيد

 شاركت الديفا سميرة سعيد بالغناء في حفل افتتاح ملتقى أولادنا في نسخته الخامسة، وشاركها في الغناء بعض من الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة.

IMG-20211116-WA0086
سميرة سعيد تشارك فى حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ«أولادنا»

«سميرة» قدمت خلال الحفل أغنيتها الجديدة التي سجلتها خصيصًا لملتقى أولادنا بعنوان "جهاز تسجيل".
الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عمرو مصطفى، تفاعل معها الحضور والأطفال بشكل كبير. 

IMG-20211116-WA0088
سميرة سعيد تشارك فى حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ«أولادنا»
IMG-20211116-WA0091
سميرة سعيد تشارك فى حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ«أولادنا»


حضر الحفل عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومن الفنانين حسين فهمي، ورانيا فريد شوقي، والموسيقار هاني شنودة.

IMG-20211116-WA0090
سميرة سعيد تشارك فى حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ«أولادنا»

ملتقى أولادنا مهرجان يهدف إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصر عالميًا، بتراثها السياحي والحضاري.

IMG-20211116-WA0087
سميرة سعيد تشارك فى حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ«أولادنا»
IMG-20211116-WA0089
سميرة سعيد تشارك فى حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ«أولادنا»
صور سياح فعاليات الفن الثقافة أغنية الفنانين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الزمالك يعلن موقفه من فيديو بن شرقى وأبو جبل

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

إحباط تهريب كميات كبيرة من الاقراص المخدرة بمطار القاهرة

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان