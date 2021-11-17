سميرة سعيد تشارك فى حفل افتتاح ملتقى «أولادنا» (صور)
شاركت الديفا سميرة سعيد بالغناء في حفل افتتاح ملتقى أولادنا في نسخته الخامسة، وشاركها في الغناء بعض من الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة.
«سميرة» قدمت خلال الحفل أغنيتها الجديدة التي سجلتها خصيصًا لملتقى أولادنا بعنوان "جهاز تسجيل".
الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عمرو مصطفى، تفاعل معها الحضور والأطفال بشكل كبير.
حضر الحفل عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومن الفنانين حسين فهمي، ورانيا فريد شوقي، والموسيقار هاني شنودة.
ملتقى أولادنا مهرجان يهدف إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصر عالميًا، بتراثها السياحي والحضاري.