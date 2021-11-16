الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأول فى تاريخها.. إسبانيا تصنع صاروخ نقل قابل لإعادة الاستخدام

صاروخ
صاروخ

أعلن راؤول توريس، أحد مؤسسي شركة PLD Space الإسبانية، الثلاثاء، عن أول صاروخ نقل فضائي شبه مداري قابل لإعادة الاستخدام.

وقال توريس خلال عرض صاروخ النقل Miura 1 في مدريد، "كانت إسبانيا إلى الآن تتمكن من صنع السفن والطائرات فقط، والآن أصبح بإمكاننا صنع الصواريخ أيضًا".

وأضاف، "ستكون إسبانيا قادرة على اعتبار نفسها واحدة من 14 دولة في العالم لها إمكانيات فضائية"، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.

من جانبه أعلن راؤول فيردو، المؤسس الثاني للشركة، لقد واجه المهندسون "عددًا كبيرًا من التحديات التقنية، حيث كان عليهم عمليًا البدء بجميع التكنولوجيات من الصفر تقريبًا".

وتخطط الشركة لإطلاق الصاروخ عام 2022 من مركز El Arenosillo للاختبارات في Huelva.

ويمكن للصاروخ أن يحمل ما يصل إلى 100 كيلوجرام من الحمولة ويصعد إلى ارتفاع 153 كيلومترًا في 122 ثانية.

وأعلن المبتكرون، أن الصاروخ Miura 1 ، هو أول صاروخ أوروبي شبه مداري من صنع شركة خاصة.

ووفقًا لهم "تم تصميم أول منظومة فضائية من قبل شركة PLD Space لنقل الحمولات إلى الفضاء وإعادتها بأمان إلى الأرض".

والصاروخ MIURA 1 من مرحلة واحدة طوله 12.5 متر وقطره 0.7 متر، ومزود بمنظومة تسمح بإعادة استخدام المحركات والمظلات.

وتهدف الشركة إلى صنع صاروخ Miura 5، الذي يمكنه حمل 300 كيلوجرام من البضائع إلى مدار أرضي منخفض. ومن المقرر إطلاقه عام 2024 من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

اسبانيا صاروخ نقل الفضاء شركة PLD Space مدريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

«الصحة»: تسجيل 941 حالة إيجابية جديدة بكورونا و69 وفاة

الكويت تمنع تجديد إقامة 100 شخصية أغلبهم من اللبنانيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان