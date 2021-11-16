ارتفاع عدد المشتغلين وجائزة رواد 2030.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

اجتمع اليوم الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والدكتور دايرو يوسف صديقي - رئيس جمعية القلم للثقافة والتنمية بدولة تشاد، مع وليد محمود - وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصرية بمقر الوزارة بالقاهرة للتنسيق لإقامة الإسبوع العربي التشادي بالعاصمة أنجمينا خلال فبراير المقبل 2022 وبحث إمكانية إقامته تحت رعاية الدولة المصرية، إستنادا وتنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية - بأن تكون مصر قلب العروبة هي بوابة العبور لأفريقيا.



https://www.dostor.org/3627513



حصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على درع الجائزة العربية لأعمال الخير، في مجال المشروعات الأكثر استدامة، خلال مؤتمر العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية الذي أطلقه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمقر الجامعة.

https://www.dostor.org/3628066



رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021.

https://www.dostor.org/3627712



أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر إلى 27.169 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2021 بينما كان 27.000 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 6.%، وبلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.684 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,485 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى عودة الأنشطة تدريجياً.

https://www.dostor.org/3627706



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة بلغ 7.5٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7.3٪ فى الربع السابق من عام 2021، بارتفاع قدره 2.٪عن كلا من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق، وسجل تقدير حجم قوة العمل29,380 مليون فرد مقابل 29,115مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 9,٪، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,187 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,193 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,277 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,103 مليون فرد.



https://www.dostor.org/3627695