قاضي قضاة فلسطين يطلع رئيس البرلمان الانتقالي في مالي على أوضاع بلاده

أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، رئيس البرلمان الانتقالي في مالي ماليك دياو، على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والخطوات التي تتخذها القيادة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية وبالذات بمدينة القدس المحتلة، رغم ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من سياسات وإجراءات عدوانية.

جاء ذلك خلال لقاء الهباش، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البرلمان الانتقالي، في مقر البرلمان بالعاصمة المالية باماكو.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الانتقالي دعم بلاده المطلق لفلسطين وحقوق شعبها وصولا لتمكينه من تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة تحت كل الظروف، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على ثبات موقف بلاده من القضية الفلسطينية.

كما جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة.

ورافق الهباش خلال زيارته الرسمية لمالي، أمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد الجعبري، وقاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فاروق عديلي، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بحضور سفير دولة فلسطين هادي شبلي.

وفى وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكي، مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، مساء اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماع الوزاري الدولي حول الأونروا، في بروكسل.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية، وضرورة استمرار العمل والتنسيق بين الأردن وفلسطين في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

كما بحث الطرفان التعاون المشترك، وسبل التحرك الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

ووضع الوزير المالكي نظيره الأردني بصورة آخر المستجدات السياسية، وتطرق إلى العقبات التي تضعها إسرائيل وحكومة بينت أمام تحقيق السلام بين الجانبين، من خلال استمرارها في التوسع الاستيطاني وطرح المزيد من عطاءات البناء في المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، مخالفة بذلك كافة قرارات الشرعية الدولية، والنداءات لوقفها، بالإضافة إلى أجندات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي تقوم على أساس عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وغيرها من الإجراءات والممارسات الهادفة لمنع حصول الشعب الفلسطيني من استقلاله وتجسيد دولته.