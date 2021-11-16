رفع 80 طن مخلفات وصيانة وتركيب 25 كشاف إنارة بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة وصيانة وإصلاح وتركيب كشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة، وقامت برفع 80 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وصيانة وتركيب 27 كشاف إنارة ولمبة ليد جديدة.

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

وأكد محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، استمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سري باشا وأمام مجمع المدارس بالعبيد التابعة لقرية صفط الخمار ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي للحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

وأضاف محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، أنه تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس-صفط اللبن والبرجاية، ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين كما واصل قسم الانارة بالقرية جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الانارة بالقرية حيث تم صيانة واصلاح 15 كشاف انارة داخل نطاق القرية.

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

ولفت عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، إلى استمرار حملات النظافة المكثفة ،حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من قرية طوه ونقل المخلفات الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين وللحد من انتشار الامراض والاوبئة، كما تم مسح وتمشيط طريق قرية طوخ الخيل بالجليدر لتسهيل حركة المواطنين وواصل قسم الإنارة بالقرية جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة حيث تم عمل صيانة شامله بالطريق الصحراوي الغربي وتشغيل وشد اسلاك كشافات الإنارة و تركيب 5 كشافات اناره و7 لمبات ليد بمدخل عزبة مجلي خليل التابعة لقريه طوخ الخيل كما تابع اعمال تركيب 2 مطب صناعي امام مدرسة مبارك ادريس التابعة لعزبة مشيط قرية صفط الغربيه حرصاً على سلامة الطلاب وحفاظاً على ارواح المواطنين.

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بمتابعة وتكثيف حملات النظافة والانارة بقرى وأحياء المنيا للحفاظ على امن وسلامة وصحة المواطنين.

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا