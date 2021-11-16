عقب تصدره التريند.. الجمهور لـ محمد إمام: «قلدوا زعيم ابن زعيم»

حالة من الجدل أحدثها الفنان محمد عادل إمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب مشاركة جمهوره عبرصفحته الرسمية منشور يؤكد فيه سرقة فيلمه "لص بغداد" في سينما هوليوود.

تشابه فيلم لص بغداد وRed Notice

وقال إن فكرة تقديم فيلم Red Notice في 2021، هي نفس الفكرة التي قدمها فيلمي "لص بغداد" عام 2020، وفي الفيلمين تعاون البطلين، محمد إمام مع فتحي عبد الوهاب، وريان رينولدز مع داوين جونسون، رغم رفضهما الفكرة في البداية واعتبار أن الآخر عدو ولكن في النهاية يتعاونان.

ودّون الفنان محمد عادل إمام عبر صور شاركها من فيلمه قائلًا: "وبتزعلوا لما ناخد حاجه منكم"، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلا أنَّ البعض هاجم "لص بغداد"، وإنه أيضًا منقول من أحد الأفلام الأجنبية.

وكتب محمد عزب، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: " حاسب ياعم روك ده عمل هوجان وابوه الزعيم ينفخك"، وعلّق حساب يحمل اسم إبراهيم أبو صالح، من جمهور الفنان محمد إمام، قائلًا: " مهموا بردوا مقلدوش اي حد برده، قلدوا زعيم ابن زعيم".

وعلّق أحمد محمد السيد، من متابعي الفنان محمد عادل إمام، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: " وفكرة لص بغداد مسروقه من فيلم Indiana Jones"، وكتب محمد عبد الحفيظ قائلًا: "حبيب قلبي فيلم لص بغداد اصلا منحوت من فيلم treasure plan بتاع نيكولاس كيدج".

فيلم لص بغداد لمحمد إمام

يُشار إلى أن الفنان محمد عادل إمام طرح فيلمه «لص بغداد» العام الماضي، من فئة الأفلام الكوميدية الممتزجة بالأكشن، من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن.

تدور أحداث الفيلم، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يتحمس أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة الإسكندر الأكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة، ووصلت إيرادات الفيلم إلى 27 مليوناً في شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسي، يناير الماضي، وذلك منذ انطلاق عرضه.

وانطلق عرض الفيلم في جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، 29 يناير الماضى، وكان محمد إمام ومحمد عبدالرحمن، قد افتتحا الفيلم في مدن دبى والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.