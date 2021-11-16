5 تشابهات تثبت اقتباس «red notice» من لص بغداد

خرج الفنان محمد عادل إمام مؤخرًا ساخرًا من فيلم "red notice" لدواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" وذلك بعدما وجد تشابهًا كبيرًا بين العمل وفيلمه الأخير "لص بغداد"، لافتًا بشكل ساخر إلى أن الفيلم الأمريكي اعتمد على فكرة فيلمه.

"الدستور" يرصد أوجه الشبه بين قصة الفيلم المصري الذي أنتج 2020 وهو من إنتاج شركة سينرجي وبين أحداث الفيلم العالمي الذي صدر مؤخرًا.

التشابه الأول بين الفيلمين هو فكرة العمل المعتمدة على عصابة لسرقة الآثار تقوم بالبحث عن أشياء أثرية تكمن في 3 بيضات ذهبية من أيام الملكة كليوباترا وهى نفس فكرة لص بغداد.

التشابه الثاني أن أحد لصوص الآثار امرأة والتي تسعى خلف الكنز وجسدت دورها جال جادوت وكانت الفنانة أمينة خليل تجسد نفس الشخصية في لص بغداد.

التشابه الثالث يكمن في أن العمل قام بالسفر لأكثر من دولة لإيجاد البيضات الثلاث، وهو ما اعتمد عليه لص بغداد الذي سافر بطلبه محمد إمام ومحمد عبدالرحمن لأكثر من دولة لإيجاد المفاتيح الثلاثة التي توصلهم للكنز الأخير.

التشابه الرابع هى فكرة الكوميديا الموجودة خلال أحداث العمل التي كانت بين ذا روك وريان رينولدز وهو ما كان موجودًا بين اللصين في الفيلم المصري والذي جسّدهما محمد عادل إمام ومحمد عبدالرحمن.

والتشابه الرابع يكمن في أن اللص الرئيسي في العملين وجد مفتاح الكنز النهائي مع والده والذي كان يهوى عالم الآثار.

و"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

فيلم Red Notice بطولة دواين جونسون مع جال جادوت، ورايان رينولدز، وهو من إخراج روسون مارشال ثيربر.