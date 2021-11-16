الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

5 تشابهات تثبت اقتباس «red notice» من لص بغداد

بوستر لص بغداد و
بوستر لص بغداد و ريد نوتيس

خرج الفنان محمد عادل إمام مؤخرًا ساخرًا من فيلم "red notice" لدواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" وذلك بعدما وجد تشابهًا كبيرًا بين العمل وفيلمه الأخير "لص بغداد"، لافتًا بشكل ساخر إلى أن الفيلم الأمريكي اعتمد على فكرة فيلمه.

"الدستور" يرصد أوجه الشبه بين قصة الفيلم المصري الذي أنتج 2020 وهو من إنتاج شركة سينرجي وبين أحداث الفيلم العالمي الذي صدر مؤخرًا.

التشابه الأول بين الفيلمين هو فكرة العمل المعتمدة على عصابة لسرقة الآثار تقوم بالبحث عن أشياء أثرية تكمن في 3 بيضات ذهبية من أيام الملكة كليوباترا وهى نفس فكرة لص بغداد.

التشابه الثاني أن أحد لصوص الآثار امرأة والتي تسعى خلف الكنز وجسدت دورها جال جادوت وكانت الفنانة أمينة خليل تجسد نفس الشخصية في لص بغداد.

التشابه الثالث يكمن في أن العمل قام بالسفر لأكثر من دولة لإيجاد البيضات الثلاث، وهو ما اعتمد عليه لص بغداد الذي سافر بطلبه محمد إمام ومحمد عبدالرحمن لأكثر من دولة لإيجاد المفاتيح الثلاثة التي توصلهم للكنز الأخير.

التشابه الرابع هى فكرة الكوميديا الموجودة خلال أحداث العمل التي كانت بين ذا روك وريان رينولدز وهو ما كان موجودًا بين اللصين في الفيلم المصري والذي جسّدهما محمد عادل إمام ومحمد عبدالرحمن.

والتشابه الرابع يكمن في أن اللص الرئيسي في العملين وجد مفتاح الكنز النهائي مع والده والذي كان يهوى عالم الآثار.

و"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

فيلم Red Notice بطولة دواين جونسون مع جال جادوت، ورايان رينولدز، وهو من إخراج روسون مارشال ثيربر.

رايان رينولدز دواين جونسون ياسمين رئيس فيلم لص بغداد أمينة خليل محمد إمام فتحي عبد الوهاب الفنانة أمينة خليل تامر شركة سينرجي محمد عادل إمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

موسم الأمطار يبدأ من الغد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تشكل لجنة عليا استعدادًا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

مصر تهزم الجابون بهدف عكسى فى تصفيات كأس العالم

«طاقة البحر الأحمر»: فرصة استثمارية كبرى لإنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان