«التضامن» تبدأ صرف «تكافل» بالبريد غدًا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأربعاء، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «تكافل» عن شهر نوفمبر، لمن يتقاضى من مكاتب البريد وسط إجراءات احترازية مشددة، منعًا لانتشار فيروس كورونا، حيث شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي تكافل وكرامة.

تكافل

اكدت وزارة التضامن أن الدعم النقدي “تكافل” يخصص للأسر التي لديها أطفال وذات المستوى الضعيف، من سن يوم وحتى 18 سنة بشرط التواجد في المدارس مدة لا تقل 80% من العام الدراسي، كما أنه يمنح دعم “تكافل” للمرأة التي هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق اللازمة لأقرب وحدة شئون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في السابق كان يقف دعم الأطفال عند 18 سنة، لذلك تم العمل على تكافؤ الفرص التعليمية، ولا يجوز أن يتعطل طالب عن التعليم بسبب فقره أو إعاقته، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن نسبة التعليم الجامعي بين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة كانت ضعيفة، وأن الدعم النقدي لأسر "تكافل" شرط حضور أبناء الأسر وانتظامهم في الدراسة، لذلك وجه الرئيس بتكافؤ الفرص التعليمية.

وبلغ عدد مستفيدي الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 14 مليون شخص، بما يضم حوالي 3.8 مليون أسرة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ المرحلة الثانية من بطاقات «ميزة»، حيث شملت المرحلة الأولى استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في ثماني محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، في إطار سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الوزارة والتي تشجعها الدولة منذ أكثر من عام.