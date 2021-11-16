الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة 3 سيدات سقطت عليهن شرفة عقار فى الجيزة

العقار
العقار

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة 3 سيدات أصبن في سقوط «بلكونة» عليهن من أحد العقارات، خلال سيرهن بالصدفة بمنطقة الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكان تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا بإصابة 3 سيدات سقطت عليهن «بلكونة»، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

تبين بالفحص انهيار شرفة بالطابق الأخير للعقار رقم «2» مكوّن من أرضي و6 طوابق «مكرر»، بشارع همدان ناصية شارع الهرم.

الحادث أسفر عن إصابة سيدتين تصادف مرورهن بالشارع، وهن: «صباح سليمان محمد 70 سنة، وسامية جمال 55 سنة، وإصابة مالكة الشقة جيهان بشرى 70 سنة موظفة بالمعاش.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

إصابة شخصين إثر انفجار ماسورة غاز ببولاق

وفي سياق آخر، كان أصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار جزئي لعقار سكني بسبب انفجار ماسورة غاز، بمنطقة بولاق الدكرور، في محافظة الجيزة.

وانتقل رجال الحماية المدنية ومسئولو الحي إلى مكان البلاغ، وأسفر الحادث كما ذكر شهود عيان عن إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد انفجار ماسورة غاز مما أدى إلى انهيار جدران وحوائط عقار في بولاق الدكرور.

انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة، ومسئولو الحي إلى محل الواقعة، وتبين أن تسرب غاز أدى إلى انفجار ماسورة الغاز، مما تسبب في تصدع جدران وحوائط العقار وسقوط جزء منها.

وأسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة المكان، لكشف كافة الملابسات.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الجيزة 3 سيدات سقوط بلكونة شرفة انهيار شرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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