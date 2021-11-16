كيف تتفادى الإصابة بالأمراض بالتزامن مع تقلبات الطقس؟

قالت الهيئة العامة للأرصاد، إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستشهد وجود شبورة مائية وسقوط أمطار في مناطق متفرقة على محافظات مصر.

وفيما يلي نقدم بعض النصائح لتجنب الإصابة بالمرض:

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

خلال الأمطار يكون جسمك عرضة للإصابة بالعدوى، معظم الأمراض في موسم الأمطار تنقلها المياه، ومن الضروري شرب المياه المفلترة أو المغلية، تجنب الأطعمة النيئة، السلطات مفيدة أيضًا للبقاء بصحة جيدة في هذا الموسم.

ارتدِ أحذية ذات نوعية جيدة

من أهم الاحتياطات التي يجب اتخاذها خلال موسم الأمطار التأكد من ارتداء حذاء لا ينزلق بسهولة، وإلا فقد تسقط وتجرح نفسك.

تجنب تناول أطعمة الشارع

يعد تناول طعام الشارع أحد أكبر أسباب الإصابة بالأمراض المختلفة في موسم الأمطار، يتم تحضير الأطعمة الخارجية في ظروف غير صحية يوصى بتناول الأطعمة الساخنة المعدة في المنزل للبقاء بصحة جيدة.

تجنب البعوض

تؤدي المياه الراكدة إلى تكاثر البعوض، من المهم التأكد من إبعادهم، الحفاظ على النظافة في المنزل لتجنب البعوض، علاوة على ذلك يجب تنظيف أواني الزهور بانتظام والتحقق من الزوايا للتأكد من عدم تراكم المياه، بالإضافة إلى ذلك استخدم طارد البعوض لتجنب الأمراض.

قم دائمًا بإحضار أو ارتداء معدات المطر الخاصة بك

يمكن أن يحمينا وجود مظلة ومعدات مطر أخرى يُنصح بارتداء الأحذية أثناء موسم الأمطار لحماية نفسك من الفيروسات والجراثيم المحتملة التي يمكن العثور عليها في المناطق التي غمرتها الفيضانات ومياه الأمطار المخزنة.

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تناول فيتامينات إضافية

اشرب الكثير من فيتامين سي وتناول الأطعمة المغذية واشرب الكثير من الماء، سيساعد ذلك في تعزيز جهاز المناعة لدينا ضد الأنفلونزا والفيروسات المحتملة التي يسببها موسم الأمطار.