بيد الأنبا أنطونيوس والأنبا ثيؤدوسيوس.. سيامة 3 كهنة جدد

احتفلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة صباح اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021م، بعيد الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وذلك بصلاة القداس الإلهي، وخلال الصلاة قام نيافة الحبر الجليل الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة بسيامة ثلاثة آباء كهنة جدد عموميين للخدمة فى الإيبارشية، شارك في صلوات القداس وسيامة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الاورشليمى والشرق الأدنى.

والأباء الكهنة الجدد هم الـشماس شنوده تادرس وهبة تادرس باسم القس ودامون، والـشـماس مايكل ِعصام عياد برسوم باسم القس داود، والـشــماس مينا نصر حكيم باسم القس إبرام.