الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط شخص يدير مركزًا للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية منتحلًا صفة طبيب

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص يدير مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية بقرية قمبش بمركز ببا للمرة الثانية بعد أن تم ضبطه فى المرة الأولي داخل مركز بقرية بهبشين بمركز ناصر بناء على توجيهات الدكتور محمد  هانئ غنيم محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.

كان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، قد كلف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، باتخاذ الإجراءات ضد مدير مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية بقرية قمبش بمركز ببا، بعد أن تم ضبط نفس الشخص بمركز ناصر خلال الأيام الماضية.

وتوجه فريق من إدارة العلاج الحر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك إلى المركز، بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم طه، وأحمد دهشان مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف التابع لرئاسة مجلس الوزراء ويضم الفريق الدكتور مصطفي محمود عبدالحميد والدكتور شرين سعيد السنوسي، ومحمود فوزي وأحمد حسين من جهاز حماية المستهلك، حيث تبين أن المركز غير مرخص كمنشأة طبية، وأن القائم على إدارته ليس طبيبا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعى مما يعد انتحالًا لصفة طبيب، وبالتفتيش تبين وجود أسرة لعمل جراحات الحجامة وكاسات دم وشاش وقطن وابر ومشارط ونفايات خطرة مما يشكل جريمة جسيمة بعمل جراحات من غير متخصص.

كما كشفت الحملة خلال تفقد المركز إعلان صاحبة بأنه طبيب لخداع المواطنين وطباعة شهادات وهمية باسم طبيب وتبين أنه لا يحمل أي صفة مزاولة طبية، حيث يقوم بالتشخيص والعلاج بثلاث طرق جلسات حجامة، وسم النحل وعلاج بالأعشاب، وتبين عدم صلاحية المكان لتقديم خدمة عادية وليست طبية، تم تحرير محضر رقم 22191 جنح ببا وتولت النيابة التحقيق.

حماية المستهلك بني سويف مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة نفايات خطرة إدارة العلاج المنشآت الطبية الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

تصادم قطار بسيارة نقل في الجيزة.. 4 إصابات خطيرة (صور)

وفاة النائب أحمد زيدان بعد صراع مع المرض

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

«النصر للمقاولات» تُصدر قرارًا بشأن ترقيات العاملين خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

محادثات بين إسرائيل والإمارات لإلغاء الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادى

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران