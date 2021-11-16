الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل وصول «المكنسة».. أجواء خريفية وغيوم تغطي سماء الإسكندرية (فيديو)

غيوم بسماء الإسكندرية
غيوم بسماء الإسكندرية قبل المكنسة

أجواء خريفية، وغيوم غطت سماء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قبل وصول نوة المكنسة للمدينة الساحلية والتي من المنتظر التعرض لموجتها الشديدة بداية من الخامسة مساء اليوم.

ورصدت “الدستور” من خلال بث مباشر بكورنيش الإسكندرية، أجواء المدينة والغيوم التي اكتست بها سماء الثغر، بالإضافة إلى الطقس الخريفي، واستمتاع المواطنين بتلك الأجواء الهادئة قبل هطول الأمطار وتعرض المحافظة للنوة الشديدة التي من المتوقع قدومها اليوم واستمرارها لمدة 4 أيام متواصلة.

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 أجواء خريفية وغيوم تغطي سماء الإسكندرية

وتستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال إحدى أشد النوات التي تتعرض لها المدينة الساحلية في فصل الشتاء، حيث تعد نوة “المكنسة” من أقوى النوات غزارة للأمطار وقوة الرياح وهى أول نوات الشتاء التي  تتعرض لها الإسكندرية، والتي تهب في 16 نوفمبر من كل عام مع اختلافها من عام إلى آخر بحسب التغيرات المناخية، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.

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 أجواء خريفية وغيوم تغطي سماء الإسكندرية


المحافظة تعلن الطوارئ

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

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 أجواء خريفية وغيوم تغطي سماء الإسكندرية

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

انتشار سيارات الشفط وعربات التدخل السريع

من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة اعتبارًا من صباح اليوم و لحين انتهاء حالة الطقس السيئ، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.
 

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 أجواء خريفية وغيوم تغطي سماء الإسكندرية


وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.


 

 

نوة المكنسة غيوم اجواء خريفية الإسكندرية هطول الامطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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