الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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عالم

«آراب نيوز»: مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال 3 سنوات

وزير البترول
وزير البترول

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" استعرض وزير البترول والثروة المعدنية  طارق الملا، التحولات الإيجابية بقطاع الغاز الطبيعي، وتأكيده على أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون ثلاث سنوات وتحولت من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مصدرة له. 

وأوضحت أن الوزير أكد خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021"، على أن مصر حققت عائدات وإيرادات ملحوظة في قطاع الغاز خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وأشار إلى أن مصر ستستخدم هذه الإيرادات للاستثمار بقوة في قطاع الطاقة النظيفة المتجددة والحد من الانبعاثات الضارة.

وثمنت الصحيفة اكتشاف حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط ، مشيرة إلى أنه يعد أكبر اكتشاف للغاز في مصر حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية ثلاثة مليارات قدم مكعب في اليوم، وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.

ولفتت إلي أن اكتشاف حقل الغاز "ظهر" تم من قبل شركة إيني الإيطالية للغاز، وتم تحقيقه بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط  (على بعد حوالي 190 كم شمال مدينة بورسعيد)، مضيفة أنه يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

وشارك وزير البترول الملا، أمس الإثنين، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للنفط "أديبك 2021"، أحد أكبر الأحداث الخاصة بصناعة الطاقة العالمية، والذي يُعقد في أبوظبي خلال المدة من 15-18 نوفمبر 2021، بمشاركة الوزراء والقادة والخبراء في قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم.

ويحظى الحدث هذا العام بأهمية خاصة في ظل انعقاده في أعقاب انتهاء فعاليات قمة المناخ كوب 26 ليكون أول منتدى عالمي يناقش نتائج القمة والدور الذي ستؤديه صناعة النفط في مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة وتحقيق الاستدامة.

آراب نيوز وزير البترول طارق الملا الغاز الإكتفاء الذاتي اديبك 2021

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