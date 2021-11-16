الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عندما تتشقق قدمك.. وصفات طبيعية لإزالة طبقات الجلد الميت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعد تشقق القدمين من أكثر المشكلات التي تؤرق الرجال والنساء على حد سواء، ويزداد الأمر سوء كلما تقدم المرء في العمر، نتيجة لعادات صحية خاطئة، منها عدم المحافظة على نضارة القدم، الإهمال في تناول الماء، عدم الاعتناء بترطيبها.

ونقدم أفضل طريقة للحصول على قدمين ناعمين في أقل وقت، بحسب ما ورد في موقع " timesofindia".

 

العسل:

يعتبر العسل من أقوى المرطبات التي من الممكن أن تستخدمها في علاج تشققات القدمين، فلا يخفى على أحد الفوائد الكبيرة التي يحتوي عليها عسل النحل وما فيها من شفاء للناس إنه مرطب قوي أيضًا، ويمكن الاستفادة منه في علاج تشققات القدمين إما من خلال تناول معلقة صباح كل يوم، أو الدهن المباشر.

الفازلين والليمون:

يعد الفازلين من أكثر المرطبات فاعلية بالإضافة إلى كونه رخيص الثمن أيضًا ومتوافر بسهولة، حيث يمكن أن نحصل عليه ونضيف إليه عصير الليمون، لضمان فاعلية أكبر، ونقوم بدهنه على تشققات القدم مساء كل يوم، قبل النوم، ونغلف القدم بكيس من البلاستك، وفوقها الجورب الخاص بنا، ونكرر هذه التجربة مساء كل يوم للحصول على أفضل نتائج.

ولا يجب أن نغفل أهمية عصير الليمون في هذه المرحلة فهو يحتوي على حمض الستريك الذي يعزز عملية تقشير الجلد، كما أنه يعمل على إعادة الخالايا من جديد.

جدير بالذكر أن هذه الوصفات لعلاج تشققات القدم العادية، أما في الحالات الصعبة والتي قد وصلت إلى مرحلة وجود فطريات ففي هذه الحالة لابد من استشارة الطبيب المعالج والذي قد يتدخل بكحت الطبقة المصابة وتقديم العلاجات والمرطبات الطبية الخاصة بها.

تشققات القدمين حلول لتشققات القدمين العسل “استعمال الليمون” الفازلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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