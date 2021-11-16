لاستعادة الشكل الحضاري للمحافظة.. مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء ببني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مجهودات مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بالتعاون مع قطاع الكهرباء بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ومديرية الشباب والرياضة، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري للمدن من خلال خطة مدروسة، في هذا الشأن وعن طريق دعم كافة الجهود والمبادرات التي تساهم في ذلك، و رافقه خلال الجولة بلال حبش نائب المحافظ، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة.

وأثنى محافظ بني سويف، على هذه الجهود التي تساهم في تحسين الصورة البصرية للمدن، ودعم جهود المحافظة في استعادة الصورة الحضارية، ومواجهة كافة صور العشوائيات والسلوكيات الخاطئة التي تشوه الشكل الحضاري للمدن والميادين، والتي في كثير من الأحيان تعوق السيولة المرورية وحركة المشاة وغيرها.

- تعزيز الجهود التي تدعم الانطباع الإيجابي عن المحافظة

وأشار المحافظ إلى أن مثل تلك الجهود تساهم في دعم الانطباع الإيجابي عن المحافظة لاسيما،وأن المحافظة لديها استراتيجية تنموية تسعى لتنفيذها خاصة في تنمية القطاع السياحي ووضع بني سويف ضمن الخريطة السياحية المصرية بجانب دعم الاستثمار، حيث أن الزائر للمحافظة سيأخذ انطباعاً إيجابياً عن المحافظة العريقة،والتي تمتلك الموارد البشرية المميزة، والمقومات والموارد المتنوعة في مختلف المجالات.

ونوه "غنيم" الى أهمية تعميم والتوسع في هذه المبادرات والجهود التي تسير بالتوازي مع مشروعات تنفذها المحافظة حالياً كمشروع كورنيش النيل الذي يعتبر نقلة حضارية مميزة ومتنفس حضاري يليق بأبناء المحافظة.

ووجه محافظ بنى سويف رؤساء المدن بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر هذه الثقافات الايجابية واتساع نطاق هذه المبادرات لتشمل كل المدن امتدادا إلى القرى.

وفى سياق آخر، افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منافذ بيع اللحوم التي تمت إقامتها ضمن الخطوات العملية التي تنفذها المحافظة مع الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة ،وذلك ضمن خطة المحافظة للمساهمة في توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار من قبل بعض التجار.