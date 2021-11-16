الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «مزوّر» لشهادات كورونا وجوازات سفر في الدقهلية

ضبط مزوّر
ضبط مزوّر

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على تاجر قطع غيار سيارات بتهمة النصب على المواطنين بادعاء قدرته على تسفير الشباب بمحافظة الدقهلية للعمل بالخارج بمرتبات مجزية والاستيلاء على أموالهم.

جرى ضبط المتهم وبحوزته 10 جوازات سفر وشهادات تلقيح كورونا ومئات من عقود العمل والتأشيرات المزورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تاجر قطع غيار سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى العديد من الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، بالإضافة إلى تأسيس شركة "بدون ترخيص" كائنة بذات الدائرة واتخاذها مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه بمقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط "10 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- 3 كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد بأسماء أشخاص مختلفة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد -مزور- والمنسوبة لعدة جهات- 2 شهادة تطعيم فيروس كورونا لشخصين- 23 سيرة ذاتية بأسماء أشخاص مختلفة – 86 طلب تقديم للعمل بوظائف مختلفة خارج البلاد بأسماء أشخاص مختلفة- 23 دفتر تحصيل مبالغ – 7 سجلات مدون بها أسماء الأشخاص المتقدمين- كمية كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات ميلاد وشهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة- أكلاشيه ولوحة إعلانية بإسم الشركة- مبلغ مالى- هاتف محمول - جهاز كمبيوتر بمشتملاته "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تُشير إلى نشاطه".

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته النشاط الإجرامى بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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