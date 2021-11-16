الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال عامل المزلقان في واقعة تصادم قطار المناشي بسيارة

تصادم قطار
تصادم قطار

تباشر النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في مصرع 3 أشخاص بسبب حادث اصطدام قطار المناشي بسيارة ربع نقل في مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتستمع النيابة لأقوال عامل المزلقان الذي قال إن الحادث نتج عنه مصرع 3 أشخاص، وإصابة آخر خلال تصادم السيارة الربع نقل بالقطار.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصاب، وتبين أن المتوفين الثلاثة كانوا يستقلون كابينة السيارة، بينما المصاب كان يجلس في الصندوق الخلفي، كما تبين أن القطار اصطدم بالسيارة خلال عبورها المزلقان.

واصطدم قطار ركاب رقم 671 المتوجه من القاهرة إلى إيتاى البارود، اليوم الثلاثاء، أثناء رحلته، بسيارة خلال عبورها مزلقان المناشي في الجيزة.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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