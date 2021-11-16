الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

سجلت مؤشرات البورصة، تراجعًا جماعيًا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع ملحوظة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، وسط عودة التشاؤم من جديد نتيجة استمرار الضغوط البيعية على الأسهم من قبل البنوك وشركات الوساطة المالية بغرض إغلاق المراكز المالية المكشوفة للمتعاملين "المارجن". 

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بمستهل ىتعاملات اليوم تراجعا04. 0%، ليبلغ مستوى 11496 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 0.1. 0 %، ليصل الى مستوى 2127  نقطة، ما ساهم في خسارة مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 3100 نقطة.

وقال سطاء بالسوق، إن الفترة الحالية باتت ضبابية للسوق ومتعامليه، خاصة أن المحفزات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي، فشلت في إنقاذ السوق من الهبوط، لتتوالى دوامة التراجعات من جديد، لافتة إلى أن تلك المحفزات رغم إيجابيتها، إلا أنها لم ترض طموح المستثمرين، وهو ما ظهر جليًا على تعاملات السوق التي لم تستجب لها.

وأشار الوسطاء، إلى أن تحركات السوق يمكن وصفها بالعرضية، وهو الهدوء الذي يسبق العاصفة،  لافتة إلى أن البورصة باتت محط أنظار العديد من المؤسسات العاليمة وهو الأمر الذي ظهر جليًا في تقرير مؤسسة "جولدن مان ساكس" الذي أكد على أن البورصة جاذبة للشراء مع توصية بالشراء في سوق الأسهم المصرية.

وتوقع الوسطاء عودة الارتدادات التصاعدية من جديد حال خلق محفزات جديدة، ودخول سيولة سوقية جديدة من شأنها رفع أداء البورصة، خاصة أن السوق تترقب تلك المرحلة ومن ثم الدخول في عمليات شراء من جديد، بعد أن باتت اسعار الأسهم مغرية للشراء.

 

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وائل لطفي

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