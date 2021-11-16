الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسنان دمنهور 2022 طفرة إنشائية جديدة تضاف لجامعة دمنهور (فيديو)

رئيس جامعة دمنهور
رئيس جامعة دمنهور

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أن مشروع إنشاء كلية طب الأسنان يعتبر طفرة هائلة وإضافة جديدة لجامعة دمنهور لأنها تُنفذ طبقًا للمواصفات ومعايير الجودة العالمية، حيث تقام على مساحة 1600 متر مربع وتتكون من 9 أدوار عبارة عن دور أرضي و 8 أدوار علوية شامل المدرجات والمعامل ووحدة عمليات جراحة الوجه والفكين مما يخدم قطاع عريض من الطلاب وتخفيف الكثافة الطلابية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المحافظات.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة دمنهور اليوم لمنشآت المجمع العلمي، حيث شدد صالح على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعداده، مؤكداً على العمل بمعايير وبمواصفات عالمية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وأكد صالح على سعي الجامعة للتميز محلياً وعالمياً في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في ضوء المعايير الدولية.

وأشار الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أنه تم بدء العمل في إنشاء كلية طب الأسنان بتاريخ 16/11/2015 كمرحلة أولي وتشمل ترميم وتحديث المبنى القديم تليها المرحلة الثانية بتاريخ 15/3/2017 وتشمل إنشاء مبنى جديد مكون من 9 أدوار "أرضي و8 أدوار"، موكدًا  أنه سوف يتم الإنتهاء من المشروع وتسليمه نهائيًا لبدء التشغيل بتاريخ 30/5/2022.

كما أكد الدكتور عبيد صالح أن جامعة دمنهور خلال الأعوام الاخيرة العديد من الإنشاءات تمثلت في كلية التربية للطفولة المبكرة وكلية التمريض ومبنى المعامل المركزية وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية التربية النوعية وكلية الفنون التطبيقية ومعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالإضافة للصرح التعليمي  الكبير المتمثل كلية الهندسة التي تعد إضافة كبير لجامعة دمنهور حيث تضم 37 ورشة ومعمل مجهزة بأحدث الأجهزة التعليمية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

 

الحاسبات والمعلومات طب الأسنان الجامعات كلية التربية المرحلة الثانية المحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

خليفة حفتر يقدّم أوراق ترشّحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

وزير المالية: الإصلاح جعل مصر أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات اقتصادية

انفجار ماسورة غاز وراء انهيار جزئي لعقار في بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران

الاحتلال الإسرائيلى يجرف أراضى زراعية ويقتلع أشجار الزيتون فى سفليت