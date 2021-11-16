الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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فن

ماجدة الرومى باكية: «مصر الحضن الدافئ اللى بنرتاح فيه من تعب الحروب»

النجمة ماجدة الرومي
النجمة ماجدة الرومي

أعربت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، عن سعادتها البالغة بإحيائها حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، والتى أقيمت مساء الإثنين، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

وقالت «ماجدة»، خلال تصريحاتها في الحفل: «مصر الحضن الدافئ اللي بنرتاح فيه من تعب الحروب والدمار، الله يحمي مصر ويبعد عنا كل مكيدة وأشوفها متحاوطة بأيدى الرب ومحمية طول العمر»، متمنية مشاركتها في الدورات المقبلة من المهرجان الذي يحافظ على مستوى الأغنية العربية، والموسيقى الجادة والأعمال التراثية.

ماجدة الرومي في الحفل

ولم تتمالك «الرومي» دموعها أثناء حديثها، تأثرا بتردى الأوضاع في بلدها لبنان واستكملت «باكية»: «لو بس المصريين يعرفوا قد إيه نحن اللبنانين بنحب مصر»، وكررت كلماتها مرة أخرى قائلة «أم الأوطان.. أم الدنيا.. مصر الحبيبة.. بلدى الثاني هي الحضن الدافي اللي بيجمعنا وبنرتاح فيه وننسى همومنا ومتاعبنا».

ماجدة الرومي والمايسترو نادر عباسي

كما حرصت ماجدة الرومي، على التقدم بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم على مجهوداتها واهتمامها الدائم بالحفاظ على الموروث الثقافي والفنون الجادة، كما شكرت الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان، قائلة: «من كل قلبي أشكرك يا جيهان إنك بتفكري فيا في برنامج المهرجان بالأوبرا.. الله يزيدكم خير وبركة.. الله يزيدكم سنين طويلة.. أنا بستمتع جدا حين أحضر معكم هذا العمل المشرف.. حقيقي شايفة قلوبكم.. شكرا لحضوركم ومحبتكم». 

ماجدة الرومي

ولمدة ساعة ونصف كاملة دون فاصل، شدت النجمة ماجدة الرومي، بمشاركة الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، وقدمت برنامجًا فنيًا مميزًا، حمل العديد من المفاجآت وجمع المزيج من الألوان الغنائية التى تتنوع بين العربية والغربية والكلاسيكية والمعاصرة، منها «يا مساء الفل، عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات».

ماجدة الرومي

ورفع الحفل لافتة «كامل العدد»، خاصة أن نفدت تذاكر الحفل بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا، على الرغم من أن هذا الحفل وقع في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع قيمة التذاكر الخاصة بحفلات المهرجان، حيث وصلت إلى 2010 جنيهات، وضمت ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهًا.

ماجدة الرومي

وسجل حفل النجمة ماجدة الرومي، التعاون الفني السابع مع قائد الأوركسترا العالمي نادر عباس، إذ بدأ التعاون بينهما منذ 2016؛ وتختار «الرومي» أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، على أن تكون المصاحبة لها في حفلاتها، بجانب أن أعضاءها الموسيقيين على مهارة عالية، والأوركسترا العربية الوحيدة التي تمزج الموسيقي الكلاسيكية الشرقية بالغربية.

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