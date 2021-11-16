الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفيضانات تضرب الغرب الكندى وسط أوامر بإجلاء آلاف السكان

الفيضانات بكندا
الفيضانات بكندا

واصل الطقس السيء ضرب مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة مما فاقم الفيضانات وأدت إلى إصدار أوامر إجلاء.


وأصدرت السلطات أوامرها إلى 7 آلاف شخص في مدينة ميريت بوجوب بإخلاء منازلهم في مدينة ميريت، وتم إجلاء ألفي منهم، وفق وزير السلامة العامة المحلي مايك فانوُرث.


وحثت السلطات السكان إلى عدم استخدام المياه بعد أن تعطلت محطة التكرير في المدينة.


واخترقت مياه نهر تولامين السدود في مدينة برنستون وتم إجلاء السكان من 290 منزلا، وتم وضع منطقة وادي فريزر تحت نظام مراقبة الفيضانات، مع توقع ارتفاع مستوى مياه عدد من أنهار المنطقة.


وأغلقت المدارس في ميريت وبرنستون أبوابها، ودعت السلطات كل سكان المناطق التي تجتاحها الفيضانات للتوجه إلى مراكز الاستقبال التي أعدتها.


وقال وزير السلامة العامة مايك فانورث إن فرق البحث والإغاثة تبحث في أفضل وسيلة لإنقاذهم، بما فيها الإنقاذ من الجو، لكن الجهود تصطدم بظروف الطقس الحالية.

 

وعلى صعيد آخر، تلقت وزارة الصحة الأوغندية ما يزيد على مليون و904 آلاف و140 جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تبرعت بها الحكومة الكندية، في إطار مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس).


وقالت وزيرة الصحة الأوغندية الدكتورة جين روث أسينج -لصحيفة "ديلي مونيتور" المحلية- إن "هذا التبرع الأول باللقاحات من كندا لأوغندا هو لحظة مهمة ومثال ملموس على التضامن العالمي، نريد بشكل خاص أن نشكر حكومة كندا على الدعم الحاسم الذي قدمته في الوقت المناسب لكوفاكس".
وتستهدف أوغندا تلقيح ما لا يقل عن 7 ملايين شخص لاحتواء الجائحة ولإعادة فتح الاقتصاد بالكامل بحلول يناير المقبل.


وحاليًا، تم تقديم ما مجموعه 3.9 مليون جرعة من أنواع مختلفة من اللقاحات التي تم تلقيها من خلال التبرعات والمشتريات المباشرة في حملة التلقيح في أوغندا التي بدأت في مارس الماضي.

مدارس تعطل الطقس مستوى ارتفاع السلام فيضانات مقاطعة اجلاء السكان منزل توقع شخص محطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

الفيضانات تضرب الغرب الكندى وسط أوامر بإجلاء آلاف السكان

حريق بغرفة الكهرباء المغذية للشركة المصرية للأقمار الصناعية خارج النايل سات

أوكرانيا: جيشنا فى حالة تأهب دائم ومستعد للدفاع والتصدى للهجمات

الدبلوماسى صعب المقرب من مادورو يدفع ببراءته من التهم الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران

بيني جانتس فى زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى