الفيضانات تضرب الغرب الكندى وسط أوامر بإجلاء آلاف السكان

واصل الطقس السيء ضرب مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة مما فاقم الفيضانات وأدت إلى إصدار أوامر إجلاء.



وأصدرت السلطات أوامرها إلى 7 آلاف شخص في مدينة ميريت بوجوب بإخلاء منازلهم في مدينة ميريت، وتم إجلاء ألفي منهم، وفق وزير السلامة العامة المحلي مايك فانوُرث.



وحثت السلطات السكان إلى عدم استخدام المياه بعد أن تعطلت محطة التكرير في المدينة.



واخترقت مياه نهر تولامين السدود في مدينة برنستون وتم إجلاء السكان من 290 منزلا، وتم وضع منطقة وادي فريزر تحت نظام مراقبة الفيضانات، مع توقع ارتفاع مستوى مياه عدد من أنهار المنطقة.



وأغلقت المدارس في ميريت وبرنستون أبوابها، ودعت السلطات كل سكان المناطق التي تجتاحها الفيضانات للتوجه إلى مراكز الاستقبال التي أعدتها.



وقال وزير السلامة العامة مايك فانورث إن فرق البحث والإغاثة تبحث في أفضل وسيلة لإنقاذهم، بما فيها الإنقاذ من الجو، لكن الجهود تصطدم بظروف الطقس الحالية.

وعلى صعيد آخر، تلقت وزارة الصحة الأوغندية ما يزيد على مليون و904 آلاف و140 جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تبرعت بها الحكومة الكندية، في إطار مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس).



وقالت وزيرة الصحة الأوغندية الدكتورة جين روث أسينج -لصحيفة "ديلي مونيتور" المحلية- إن "هذا التبرع الأول باللقاحات من كندا لأوغندا هو لحظة مهمة ومثال ملموس على التضامن العالمي، نريد بشكل خاص أن نشكر حكومة كندا على الدعم الحاسم الذي قدمته في الوقت المناسب لكوفاكس".

وتستهدف أوغندا تلقيح ما لا يقل عن 7 ملايين شخص لاحتواء الجائحة ولإعادة فتح الاقتصاد بالكامل بحلول يناير المقبل.



وحاليًا، تم تقديم ما مجموعه 3.9 مليون جرعة من أنواع مختلفة من اللقاحات التي تم تلقيها من خلال التبرعات والمشتريات المباشرة في حملة التلقيح في أوغندا التي بدأت في مارس الماضي.