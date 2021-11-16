الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

روسيا: انخفاض فى إصابات كورونا

وزير الصحة الروسي
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن عدد إصابات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) المُسجلة في روسيا انخفض خلال أسبوع بنسبة 7.5 بالمئة.


وقال موراشكو، خلال اجتماع لمجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الإثنين: "دعوني أبلغكم عن حجم العبء خلال الأسبوع الماضي، فقد لاحظنا تسجيل انخفاض للعدد الإجمالي للحالات النشطة بـ 7.5 بالمئة".


وأشار إلى أن الدينامية الإيجابية جاءت بفضل العطلة، التي فرضها الرئيس الروسي، بجانب القيود في الأقاليم الروسية المختلفة.


وأوضح وزير الصحة الروسي أن نسبة المرضى بعدوى فيروس كورونا المتعلقة بنشاط سلالة "الدلتا" تبقى عالية"، مؤكدا أنه خلال الأسبوع الماضي زادت معدلات التطعيم بـ 6 بالمئة وتلقى 3 ملايين 216 ألف شخصاً اللقاح ضد "كوفيد-19".


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.

روسيا روسي روسية أنخفاض ملايين مرضى الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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