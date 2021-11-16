الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق سيمنار المجمع المقدس

تواضروس يترأس جلسات سيمنار المجمع المقدس.. اليوم

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، جلسات سيمنار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك حتى 19 نوفمبر الجاري.

وسيعقد سينمار «الناظر إلى أعلى» في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسيناقش موضوع «التدبير الكنسي والتنمية»، ومن المقرر أن يفتتح أعمال السينمار البابا تواضروس الثاني.

وسيشمل اليوم الأول للسينمار تقديم عرض عن قيادة التدبير الكنسي: رؤية مقترحة، فيما سيدأ اليوم الثاني بالقداس الإلهي يعقبه جلسة عن عرض ومناقشة رصد الواقع الكنسي، ثم جلسة عن التدبير الحكيم في الإدارة الرشيدة والحكيمة في الإيبارشية والدير وأدوات أب الأسقف لتحقيقها، ويعقد عقب ذلك ورش عمل عن إدارة الموارد البشرية في الإيبارشية والدير، وإدارة الموارد المالية والمشروعات بالإيبارشية والدير.

وفي اليوم الثالث للسيمينار سيبدأ كذلك بالقداس الإلهي،  ثم عرض نتائج ورشتي اليوم السابق من مقرري المجموعات، ثم جلسة عن دور الأب الاسقف في تهديف الخدمة الكنسية، وجلسة عن الأب الأسقف وقيادة العمل التنموي في الإيبارشية والدير، ثم تطبيق التنمية عمليًا في 5 مجموعات عمل.

وفي اليوم الأخير سيتم عرض نتائج ورش عمل اليوم السابق من مقرري المجموعات، قبل أن تنعقد الجلسة الختامية للسيمينار بعرض للبابا تواضروس عن التوصيات الختامية.

ومن جهته تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 18 نوفمبر المقبل، للاحتفال بذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريركًا، على كرسي القديس مارمرقس وكنيسة الإسكندرية القبطية ليصبح البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة.

وسيمنار المجمع المقدس، هو عبارة عن جلسات لأعضاء المجمع المقدس، أعلى هيئة في الكنيسة.

ومن المقرر أن تقام احتفالات عيد تجليس البابا تواضروس الثاني، على ترؤسه صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى إقامة القداسات الإلهية في كافة الكنائس المختلفة.

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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