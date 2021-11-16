تحت شعار «كلنا واحد».. سياحة مطروح تنظم سلسلة لقاءات طلابية

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، الإثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، سلسلة من اللقاءات الطلابية تحت شعار "كلنا واحد"، بالقاعة الكبرى بالكلية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن اللقاءات التي تنظمها كليات الجامعة مع طلابها، تهدف إلى بناء جسور من التقارب والألفة، وتهيئة المناخ المناسب لخلق التفاعل الاجتماعي، بالإضافة لبث روح التعاون بين الطلاب، وتزويد وصقل المهارات والمعلومات الاجتماعية لديهم، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على مشاركة الطلاب في شتى الأنشطة الاجتماعية، الرياضية، الثقافية، بهدف إعداد خريج واعٍ ومثقف في كافة المجالات بما يساهم في بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

وأشارت الدكتورة لمياء مصطفى، القائم بأعمال عميد الكلية، إلى أن اللقاء بدأ بالتعريف بخطة الأنشطة الاجتماعية بالكلية، ودور الطلاب في إنجاح الخطة وتنفيذها، والتعرف على كيفية تحقيق التكيف الاجتماعي من خلال تنفيذ البرامج المجتمعية لخدمة المجتمع المطروحي، ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاجتماعية التي تواجة الطلاب كالتنمر، المواطنة، التطرف، بالإضافة للتعريف بمفهوم الجودة التعليمية، وأهمية مشاركة الطلاب كشريك أساسي في العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن اللقاء جاء وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة الطبية، قياس درجات الحرارة، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، التعقيم المستمر للقاعة ومراعاة التهوية الطبيعية الجيدة، مع التأكد من حصول جميع المشاركين على اللقاح المضاد للفيروس.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في بيان اعلامي سابق له، بدء تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن منع دخول أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، العاملين، والطلاب لكليات الجامعة، لمن لم يتلق أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وعلى من تلقى التطعيم إبراز كارت التطعيم مع مستند إثبات الشخصية.