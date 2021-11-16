علاج حكة القدمين بشكل طبيعى

التعرق المفرط والجفاف الشديد يمكن لأي من هذين الأمرين أن يسبب حكة في قدمك، فحك الأقدام ليس فكرة جيدة لأنه قد يسبب مضاعفات، خاصة إذا تسببت بفتح جلدك عن طريق الخطأ وهاجمته الميكروبات.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون حكة القدمين بسبب مشكلة أكثر خطورة، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كانت الحكة التي تعاني منها مصحوبة بإحمرار وتشققات في الجلد، وكذلك بثور ورائحة كريهة، وفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي أثبتت فعاليتها ضد حكة القدمين:

صودا الخبز:

بخلاف المساعدة في الحفاظ على التعرق المفرط، فإن صودا الخبز جيدة أيضًا في منع انتشار البكتيريا والفطريات، لهذا السبب بالضبط يمكنك استخدام صودا الخبز إذا كانت قدمك المتهيجة تزعجك.

يمكنك إضافة بضع قطرات من الماء إلى ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز لعمل عجينة يمكنك وضعها على قدميك وغسلها بالماء بعد حوالي 10 دقائق، فمن الممكن أيضًا أن تنقع قدميك بانتظام في حوض به ماء فاتر مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز مذابة فيه.

المياه المالحة:

لا يقتصر الأمر على صودا الخبز التي قد تذوب في حوض من الماء الفاتر للتخلص من الحكة في القدمين، فالسماح لقدميك بالنقع في الماء المالح الفاتر لعدة دقائق يساعد في التخلص من الميكروبات التي تسبب الحكة.

زيت جوز الهند:

يعد وضع طبقة رقيقة من زيت جوز الهند على قدميك خطوة جيدة يجب اتخاذها إذا كانت الحكة التي تعاني منها ناتجة بشكل واضح عن الجفاف وليس التعرق المفرط، حيث يتمتع زيت جوز الهند بخصائص ترطيب رائعة، مما يساعد على منع ظهور الحكة المزعجة.

ويعتبر الاستخدام المنتظم لزيت جوز الهند أيضًا وسيلة فعالة لمنع تكاثر الفطريات ، وهو أمر يمكن أن يسبب قدم الرياضي.

زيت النعناع:

زيت النعناع هو شيء يمكن أن يوفر الترطيب وفي نفس الوقت يخفف من تهيج الجلد الطفيف، والذي يمكن أن يساهم في حدوث المشكلة، نظرًا لأن زيت النعناع قوي نوعًا ما، فمن الجيد تخفيفه بالماء أولاً.

دقيق الشوفان:

يمكنك الحصول على راحة فورية من حكة القدمين بمساعدة دقيق الشوفان، فكل ما عليك فعله هو طهيها، ثم تركها تبرد في درجة حرارة الغرفة، وبعد ذلك وضعها على قدميك وتركها لعدة دقائق قبل شطفه بالماء.