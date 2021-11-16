الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

علاج حكة القدمين بشكل طبيعى

حكة القدمين
حكة القدمين

التعرق المفرط والجفاف الشديد يمكن لأي من هذين الأمرين أن يسبب حكة في قدمك، فحك الأقدام ليس فكرة جيدة لأنه قد يسبب مضاعفات، خاصة إذا تسببت بفتح جلدك عن طريق الخطأ وهاجمته الميكروبات.

 

وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون حكة القدمين بسبب مشكلة أكثر خطورة، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كانت الحكة التي تعاني منها مصحوبة بإحمرار وتشققات في الجلد، وكذلك بثور ورائحة كريهة، وفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

 

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي أثبتت فعاليتها ضد حكة القدمين:

 

صودا الخبز:

بخلاف المساعدة في الحفاظ على التعرق المفرط، فإن صودا الخبز جيدة أيضًا في منع انتشار البكتيريا والفطريات،  لهذا السبب بالضبط يمكنك استخدام صودا الخبز إذا كانت قدمك المتهيجة تزعجك.

 

يمكنك إضافة بضع قطرات من الماء إلى ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز لعمل عجينة يمكنك وضعها على قدميك وغسلها بالماء بعد حوالي 10 دقائق، فمن الممكن أيضًا أن تنقع قدميك بانتظام في حوض به ماء فاتر مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز مذابة فيه.

 

المياه المالحة:

لا يقتصر الأمر على صودا الخبز التي قد تذوب في حوض من الماء الفاتر للتخلص من الحكة في القدمين، فالسماح لقدميك بالنقع في الماء المالح الفاتر لعدة دقائق يساعد في التخلص من الميكروبات التي تسبب الحكة.

 

زيت جوز الهند:

يعد وضع طبقة رقيقة من زيت جوز الهند على قدميك خطوة جيدة يجب اتخاذها إذا كانت الحكة التي تعاني منها ناتجة بشكل واضح عن الجفاف وليس التعرق المفرط، حيث يتمتع زيت جوز الهند بخصائص ترطيب رائعة، مما يساعد على منع ظهور الحكة المزعجة.

 

ويعتبر الاستخدام المنتظم لزيت جوز الهند أيضًا وسيلة فعالة لمنع تكاثر الفطريات ، وهو أمر يمكن أن يسبب قدم الرياضي.

 

زيت النعناع:

زيت النعناع هو شيء يمكن أن يوفر الترطيب وفي نفس الوقت يخفف من تهيج الجلد الطفيف، والذي يمكن أن يساهم في حدوث المشكلة، نظرًا لأن زيت النعناع قوي نوعًا ما، فمن الجيد تخفيفه بالماء أولاً.

 

دقيق الشوفان:

يمكنك الحصول على راحة فورية من حكة القدمين بمساعدة دقيق الشوفان، فكل ما عليك فعله هو طهيها، ثم تركها تبرد في درجة حرارة الغرفة، وبعد ذلك وضعها على قدميك وتركها لعدة دقائق قبل شطفه بالماء. 

الفطريات زيت جوز الهند التعرق علاجات منزلية حكة القدمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

الفيضانات تضرب الغرب الكندى وسط أوامر بإجلاء آلاف السكان

حريق بغرفة الكهرباء المغذية للشركة المصرية للأقمار الصناعية خارج النايل سات

أوكرانيا: جيشنا فى حالة تأهب دائم ومستعد للدفاع والتصدى للهجمات

الدبلوماسى صعب المقرب من مادورو يدفع ببراءته من التهم الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران

بيني جانتس فى زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى