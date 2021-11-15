بالأسماء.. وزيرة الثقافة تُسلم جوائز مسابقة مهرجان الموسيقى العربية (صور)

سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء، ضمن فاعليات حفل ختام الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقام على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ومديرة المهرجان بصحبة الفائزين

وفي السطور التالية ننشر أسماء الفائزين بالجوائز ..

جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء، ضمت 4 فروع هى “المسابقة الكبري للاغنية الجديدة”، “مسابقة الارتجال علي آلات التخت الشرقي”، “مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة” وجاءت نتائجها كالتالى:

اولًا: الجائزة الكبرى “الأغنية الجديدة” وقيمتها 150 ألف جنيه فازت بها أغنية “بكرة” من كلمات الشاعر محمود اسماعيل محمود محمد شفيق ٣٨ سنة من محافظة الجيزة، وألحان وتوزيع وغناء الفنان محمد عيسي ابراهيم الشيخ ٢٨ سنة من محافظة الغربية.

ثانيًا: جائزة الإرتجال علي آلات التخت الشرقي وقيمتها 60 ألف جنية فاز بها كل من"

- عازف العود “ناجي محمد محمد مسعود”

- عازف الكمان “فارس صقر”

- عازف القانون “أحمد قمري”

- عازف التشيللو “نور عبد الشافي”

- عازف الناي “جون سامي”

- عازف الإيقاع “ماجد الصواف”

وأوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير في الأداء المتميز لعازف العود يوسف مصطفي محمد فرج.

ثالثًا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب وفاز بها..

• فاز بالمركز الأول أحمد حسن سعد، ٢٥ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها 35 ألف جنيه.

• فاز بالمركز الثاني مصطفي محمود محمد،٢٤ سنة من محافظة الأقصر وقيمته 30 ألف جنيه.

• وذهب المركز الثالث لـ"عبدالله محمد لبيب ،٢٣سنة من محافظة القاهرة وقيمة الجائزة 25 ألف جنيه.

وأوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها 5آلاف جنيه وشهادة تقدير فى الأداء المتميز للمتسابق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، ٢١سنة من محافظة القاهرة.

رابعًا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة شباب

- فاز بالمركز الأول ابراهيم محمد ابراهيم وقيمتها 35 ألف جنيه.

- وحصل على المركز الثاني رحمة ممدوح محمد بيومي وقيمتها 30 ألف جنيه.

- وحصل على المركز الثالث عز الدين سامح وقيمة جائزتها 25 ألف جنيه.

وأوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقدرها 5آلاف جنيه وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق أبو القاسم أحمد محمد ٢٠ سنة من محافظة اسوان

خامسًا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال

نال المركز الأول مصطفى ناصر فتحي وقيمتها 25 ألف جنيه.

المركز الثاني محمد أسامة أحمد عبد القادر وقيمتها 20 ألف جنيه.

المركز الثالث صلاح سالم عبد المجيد وقيمتها 15 ألف جنيه.

وقد أوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابقة أمل أحمد السيد محمد ١٤ سنة محافظة القاهرة

سادسًا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة أطفال