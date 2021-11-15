الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

معجزة «كازانوفا»

المخرج الإيطالى الشهير،
المخرج الإيطالى الشهير، فيديريكو فيلينى

كشف المخرج الإيطالى الشهير، فيديريكو فيلينى، عن أسرار تقديمه شخصية «كازانوفا»، بطل فيلمه «Fellini›s Casanova» الصادر عام ١٩٧٦، الذى يعد من أشهر الشخصيات السينمائية التى ظهرت على الشاشة الكبيرة.

وقال «فيلينى»: «كازانوفا، كما صوره المؤلف، هو إنسان مثقف حاد الذكاء ويحل العمليات الحسابية المعقدة بسرعة غريبة، ويتقن التمثيل المسرحى، ويتحدث الفرنسية واللاتينية واليونانية، وصديق للويس السادس عشر ومدام بامبادور، ومسيطر على الكنيسة والقصر، وله قدرة هائلة على جذب النساء لممارسة الحب».

وأضاف: «حاولت أن أصور تلك الشخصية فى فيلمى، فصنعت رجلًا جميلًا لكنه مُخنث، شجاع لكنه عصبى، شخصية غير سوية كريهة لا يستطيع أحد أن يحبها، ثم اخترت الممثل الأمريكى دونالد ساذرلاند لتجسيدها». وعندما وصل «ساذرلاند» العاصمة الإيطالية روما، كان فى استقباله رينو كاريونى، ماكيير أفلام «فيلينى»، الذى استعد لهذه الشخصية بأدوات كثيرة تسمح له بخلق تلك الصورة التى رسمها المخرج لـ«كازانوفا»، وشكله الذى حدده كرجل طوله ١٩٤ سم، وله أنف معقوف وفم صارم وشفتان رفيعتان وذقن مدببة، إلى جانب جبهة عالية وعيون فيها مرارة.

وفى إحدى مراحل التصوير، يتحوّل «كازانوفا» إلى رجل عجوز، وهنا ألبسه الماكيير وجهًا كاملًا به تجاعيد، وجلدًا من البلاستيك الخفيف، وباروكة صلعاء، ما جعل «ساذرلاند» يرتعد حينما رأى وجهه فى المرآة.

وقال الماكيير إن تركيب وجه «كازانوفا العجوز» كان يستغرق ٣ ساعات ونصف الساعة من العمل المتواصل يوميًا، وطوال هذه الفترة يجلس «ساذرلاند» صامتًا دون حركة فى خضوع تام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

طفرة كبرى.. جولة داخل «المونوريل» من مدينة نصر إلى العاصمة الجديدة

مصر تعثر على «مواد خطرة بكميات رهيبة» في الجمارك.. بعضها يعود للسبعينيات

تحرك عاجل من محافظة أسوان لمواجهة لدغات العقارب «صور»

سفير مصر فى الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر (صور)

شبورة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

محطة تل أبيب

المزيد

بيني جانتس في زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى

كولومبيا: حزب الله خطط لاستهداف مسئول استخبارات إسرائيلى