أحمد رفعت: «حكاية 90 يوم» أعاد الجمهور للدراما التليفزيونية

قال الفنان أحمد رفعت إن مسلسل «وراء كل باب»، ناقش قضية هامة في العلاقات الزوجية، مست الجمهور وكانت قريبة منهم لأنها قصص من الواقع الذى نعيشه، وساهم فى عودة الجمهور لمتابعة الدراما التليفزيونية.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنَّه سعيد بالتعاون مع الفنان نضال الشافعي الذي عاد للساحة بعد المرض الذي أصيب به مؤخرًا.

وجسد الفنان أحمد رفعت شخصية صديق الفنان نضال الشافعي، حيث يعملان معًا فى الشركة ذاتها، وأكد رفعت أنه وافق على “حكاية 90 يوم” بمجرد عرضها عليه من قِبل مخرج العمل أحمد صالح.

وتصدرت حكاية «٩٠ يوم»، ضمن الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب»، قائمة الأكثر تداولًا فى محركات البحث، والحكاية بطولة كلٍ من نضال الشافعى ودنيا عبدالعزيز وأحمد رفعت وهشام إسماعيل وميمى جمال وأحمد حلاوة وعفاف رشاد، وهي تأليف ميرنا الفقى، وإخراج أحمد صالح.

وعرض مسلسل «ورا كل باب» قبل شهر رمضان الماضي 5 حكايات، الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، والثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل، ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيي الدين، ومنى عبدالغني، والخامسة «ورقة ضغط» بطولة فتحي عبدالوهاب، ورشا مهدي.

ودارت أحداث حكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب، الموسم الثاني، حول الفنان نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز الذين يجسدان دور زوجين تحدث بينهما العديد من المشاكل فينفصلا، ويحاول أهلهما الإصلاح بينهما، فى إطار تشويقى كوميدي.