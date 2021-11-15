الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يشدد على منع دخول الموظفين لمقار عملهم دون الحصول على لقاح كورونا

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

شددت محافظة سوهاج اليوم الإثنين، إجراءات دخول موظفي الديوان العام إلى مقار العمل، إلا بمراجعة جميع العاملين والتأكد من حصولهم على اللقاح، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الأخيرة.
وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه تنفيذا للقرار لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بداية من أول ديسمبر القادم، لافتًا إلى أن الدولة سخرت كافة إمكانياتها لتوفير اللقاحات حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد المحافظ على مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج؛ للانتهاء من تطعيم كافة العاملين، مشيرًا إلى توفير 79 مركزا ثابتا للتطعيم بلقاح كورونا بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 22 وحدة متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بسهولة ويسر، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

من ناحية أخرى بدأ رؤساء الوحدات المحلية، فى تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة، خاصة على الطرق الرئيسية، والشوارع، تماشيًا مع ما يشهده العالم من ظاهرة تغير المناخ.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام ببدء حملة مكبرة للتشجير، حيث تم زراعة  250 شجرة على الطريق الرئيسي “سوهاج - دار السلام”، والطريق السريع والشوارع الموازية.

وأوضح  رئيس مركز ومدينة دار السلام، عبدالمنعم عبد القوي، أن حملة التشجير ستصل إلي جميع الطرق والشوارع، وأمام المدارس، وجميع الأماكن الصالحة لزراعة الأشجار بنطاق المركز من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي في جميع أنحاء مركز دار السلام حتي الشواع الداخلية.

مدارس حملة طريق المواطنين تنسيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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