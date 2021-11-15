بينها السبانخ.. 3 وصفات لعمل بان كيك الحادق

يعتبر البان كيك من أكثر الوجبات الشهية واللذيذة، والمفيدة أيضًا، التي يمكن أن تدخل للأطفال منذ الشهور الأولى في حياتهم، من خلال المكونات التي تشكل وجبة غذائية كاملة، وهي مفيدة أيضًا للكبار، خاصة أولئك الذين يرغبون في تطبيق نظام غذائي صحي.

في السطور التالية نقدم عدد من الوصفات الخاصة بالبان كيك الحادق ومنها:

بان كيك السبانخ:

المكونات:

ثلث كوب شوفان مطحون

كوب من ورق السبانخ

بيضة

ربع كوب جبنة قريش أو لبنه

معلقة زيت زيتون

من 1 إلى 2 معلقة ماء، أو حسب ما يحتاج الخليط

الطريقة:

نخلط جميع المكونات في كبة، ونقوم بتشكيلها على خيئة أقراص نضعها في طاسة غير لاصقة على درجة حرارة متوسطة.

بان كيك البروكلي:

المكونات:

ثلث كوب شوفان مطحون

كوب من البروكلي المسلوق أو متسوى على البخار

ربع كوب جبنة شيدر

من 1 إلى 2 معلقة ماء، أو حسب ما يحتاج الخليط

الطريقة:

نخلط جميع المكونات في كبة، ونقوم بتشكيلها على خيئة أقراص نضعها في طاسة غير لاصقة على درجة حرارة متوسطة

بان كيك القرنبيط

المكونات:

قطعه قرنبيط مسلوق

بيضه بلدي

معلقه دقيق دره

ربع معلقة بيكينج بودر

معلقتين خضرة مشكله

ربع كوب لبن قصير الأجل

فص واحد ثوم مفروم

رشه ملح وكمون

الطريقة:

نقوم بوضع الدقيق وجميع المكونات الجافة على اللبن بالتدريج، ثم نقوم بوضع الثوم والبيض والخضرة، ونقلب الخليط جيدًا، في حالة عدم ضبط القوام، نقوم بوضع الدقيق بالتدريج، حتى نشعر أن القوام أصبح مناسبًا، بعدها نقوم بتقطيع القرنبيط ونضيفه إلى الخليط.

وفي طاسة غير لاصقة نقوم بوضع معلقة ونصف من زيت الزيتون، ونتابعه على نار متوسطة.

فوائد البان كيك:

يعتبر البان كيك من الخيارات المفيدة بالنسبة لمن يريدن الحصول على سعرات حرارية منخفضة .