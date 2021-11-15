تفاصيل فيلم «أبو صدام» المشاركة بمسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن فيلم "أبو صدام"، سيكون هو الفيلم المصري الوحيد المشارك ضمن مسابقته الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

من جانبه، أعرب محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، عن سعادته لاختيار فيلم "أبو صدام"، الذي تدور أحداثه على مدار 96 دقيقة، ليكون الفيلم المصري في المسابقة الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة المنتظرة، مضيفا أن الفيلم سيعرض عالميا للمرة الأولى للجمهور، وهو من إخراج نادين خان، التي يفخر بتواجدها ضمن السينمائيين المشاركين بأفلامهم هذا العام، واصفا إياها بأنها مخرجة ذات موهبة كبيرة وتتمتع برؤية ثرية، ورغم أنها مُقلة في أعمالها، فإنها دائما ما تلجأ لاستخدام لغة بصرية مختلفة تضفي على أفلامها بصمتها الخاصة.

فيما أشاد آندرو محسن، مدير المكتب الفني للمهرجان، بمستوى الفيلم، مؤكدا أنه يعد من أفضل الأفلام المصرية التي اختارها المهرجان خلال السنوات الأخيرة، متوقعا أن ينال ذلك العمل استحسان جماهيري كبير وأن يحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية فور عرضه.

في نفس السياق، أكدت مخرجة الفيلم نادين خان، على سعادتها بانتماء "أبو صدام"، لمهرجان القاهرة، خاصة وأن الجمهور سيشاهد لأول مرة هذا الفيلم الذي يدور حول سائق تريلا ذو خبرة، يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرج عن سيطرته.

وعن اختيار الأبطال، كشفت "خان"، أن كل من سيظهر خلال الأحداث هم من ضيوف الشرف، عدا الفنانين محمد ممدوح، وأحمد داش، فهما يقومان بدوري البطولة، لافتة إلى أنهما كانا خيارها الأول للعمل منذ البداية، وهذا ما أسفر عن تناغم رائع أمام الكاميرا، أكثر مما كانت تتوقع.

"أبو صدام" من بطولة محمد ممدوح، الشهير بـ تايسون، أحمد داش، ومن المقرر أن يظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن.

الفيلم قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، إنتاج شركة "سي سينما"، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.

نادين خان، مخرجة مصرية، عملت في بدايتها كمخرجة مساعدة مع والدها المخرج الكبير محمد خان، وفيما بعد أخرجت بنفسها عدة أفلام قصيرة، ومن ثم فيلما الأول الطويل "هرج ومرج"، الذي أخرجته عام 2012، وحصل على عدة جوائز.

لم تقتصر إسهامات المخرجة نادين خان، على الأعمال السينمائية فقط، وإنما شاركت أيضًا في إخراج عدة أعمال تلفزيونية، من بينها "سابع جار".

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كان قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم مؤخرا، عن مشاركة 13 فيلما من بينهم "أبو صدام"، في المسابقة الدولية التي ستقام ضمن فعاليات دورته الـ 43.

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.