دينا الشربينى تستعد لتصوير مسلسلها الرمضانى الجديد «مشوار لحد هناك»

تُكثف الفنانة دينا الشربيني، جلسات تصوير أحداث مسلسلها الجديد “آخر دور”، للانتهاء من مشاهدها فى العمل والتى تدور أحداثه في إطار الجريمة والغموض، ويتضمن العمل 12 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، لتتفرغ بعد الانتهاء من كافة مشاهده لمسلسلها الرمضاني الجديد “مشوار لحد هناك” الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان، فى أول تعاون بينهما.

وتستعد دينا الشربيني وفريق عمل مسلسل “مشوار لحد هناك” لبدء تصوير العمل خلال مطلع شهر ديسمبر المقبل للحاق بالموسم الرمضاني، وتلاشى ضغط ضيق الوقت نظرًا لتطلب العمل لإمكانات ضخمة ووقت كبير.

وتدور أحداث مسلسل “آخر دور” في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على منصة شاهد، وهو مكون من 12 حلقة، من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي ومن بطولة دينا الشربيني وأحمد خالد صالح ومريم الخشت وجار التعاقد مع بقية أبطال المسلسل والمشاركين في بطولته.

وتنتظر دينا الشربيني طرح مسلسل الزيارة على منصة شاهد الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «الزيارة» للنجمة دينا الشربيني البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على منصة شاهد الرقمية منتصف شهر أكتوبر الجاري، واتسم البوستر الدعائي للعمل بالغموض والتشويق، وانتهت الفنانة دينا الشربينى من تصوير المسلسل قبل شهر ونصف الشهر في لبنان.

من ناحية أخرى، لم يتبق لـ"الشربيني" إلا يوم تصوير واحد وتنتهي من تصوير فيلم “حامل اللقب” الذي يجمعها مع هشام ماجد ومحمد سلام، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر الاستقرار على ميعاد عرض الفيلم فور الانتهاء من مراحل المونتاج والميكساج بالكامل.