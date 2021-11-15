الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا الشربينى تستعد لتصوير مسلسلها الرمضانى الجديد «مشوار لحد هناك»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تُكثف الفنانة دينا الشربيني، جلسات تصوير أحداث مسلسلها الجديد “آخر دور”، للانتهاء من مشاهدها فى العمل والتى تدور أحداثه في إطار الجريمة والغموض، ويتضمن العمل 12 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، لتتفرغ بعد الانتهاء من كافة مشاهده لمسلسلها الرمضاني الجديد “مشوار لحد هناك” الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان، فى أول تعاون بينهما.

وتستعد دينا الشربيني وفريق عمل مسلسل “مشوار لحد هناك” لبدء تصوير العمل خلال مطلع شهر ديسمبر المقبل للحاق بالموسم الرمضاني، وتلاشى ضغط ضيق الوقت نظرًا لتطلب العمل لإمكانات ضخمة ووقت كبير.

وتدور أحداث مسلسل “آخر دور” في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على منصة شاهد، وهو مكون من 12 حلقة، من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي ومن بطولة دينا الشربيني وأحمد خالد صالح ومريم الخشت وجار التعاقد مع بقية أبطال المسلسل والمشاركين في بطولته. 

وتنتظر دينا الشربيني طرح مسلسل الزيارة على منصة شاهد الرقمية خلال الفترة المقبلة. 

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «الزيارة» للنجمة دينا الشربيني البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على منصة شاهد الرقمية منتصف شهر أكتوبر الجاري، واتسم البوستر الدعائي للعمل بالغموض والتشويق، وانتهت الفنانة دينا الشربينى من تصوير المسلسل قبل شهر ونصف الشهر في  لبنان.

من ناحية أخرى، لم يتبق لـ"الشربيني" إلا يوم تصوير واحد وتنتهي من تصوير فيلم “حامل اللقب” الذي يجمعها مع هشام ماجد ومحمد سلام، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر الاستقرار على ميعاد عرض الفيلم فور الانتهاء من مراحل المونتاج والميكساج بالكامل.

دينا الشربيني 2022 الشربينى رمضان مشوار لحد هناك رمضان 2022 اخر دور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

شبورة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى الـ72 ساعة المقبلة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى برنامج تكافل وكرامة

تحرك عاجل من محافظة أسوان لمواجهة لدغات العقارب «صور»

«الداخلية» تكشف كواليس فيديو تعذيب طفل على يد زوجة الأب بالإسكندرية

سفير مصر فى الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

صور

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

محطة تل أبيب

المزيد

كولومبيا: حزب الله خطط لاستهداف مسئول استخبارات إسرائيلى

إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى نابلس

إسرائيل تؤجل السماح بدخول السياح المُطعمين بلقاح «سبوتنيك»