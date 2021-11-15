الإثنين 15 نوفمبر 2021
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سياسي

رئيس لجنة التضامن: مصر أخرست المنظمات المشبوهة.. والملف الحقوقى يحظى باهتمام الإرادة السياسية

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قضية التأمينات والمعاشات تهم جميع النواب وتهم جموع الشعب المصري.


وأكد القصبي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، دعوة اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، لاستيضاح الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ومدى توفير الإتاحة اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن  مصر أصبحت دولة حقوقية وقد رأينا التدخل السافر فى شئون الدول باسم حقوق الإنسان، لكن الحقيقة الدولة المصرية بإرادة سياسية تحولت إلي حقوقية ونتحدث فى مجلس النواب عن حقوق المرأة والشهداء والمسنين.

وتابع: مصر أصبحت تحظى باحترام العالم كما أنها أخرست المنظمات المشبوهة وبعد ثورة 30 يونيو اهتمت الدولة بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على الطبقات الأكثر احتياجا وإذا لم يحدث ذلك لحدثت كارثة.


وأكد أن قضية الحماية الاجتماعية أصبحت فى الصدارة وعلي رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن كل الدراسات أثبتت أن الأسلوب الأمثل وحجر الزاوية للحفاظ على المواطن وأسرته يتمثل فى التأمينات الاجتماعية وهناك تحول جذري لتلك المنظومة.

النائب عبد الهادي القصبي لجنة التضامن مجلس النواب الشعب المصري الحماية الاجتماعية

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