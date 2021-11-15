الإثنين 15 نوفمبر 2021
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محافظات

المحافظ : تكلفة إنشاء النادي الجديد ٦٠٠ مليون جنيه والمحافظة تتحمل ٢٥% من تكاليف إنشاء نادي المصري

«محافظة بورسعيد» تتحمل ٢٥% من تكاليف إنشاء النادي المصري الجديد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ الغربية، أن تكلفة إنشاء نادي المصري الجديد تبلغ ٦٠٠ مليون جنيه، وتتحمل محافظة بورسعيد  نسبة ٢٥% منها. 

ووقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عقود إسناد إنشاء النادي المصري الجديد مع الدكتورة هدى أيوب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإنابة عن وزير الشباب والرياضة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد والدكتور علي ابو سمرة مستشار المحافظة للشباب والرياضة.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أوجه التنمية التى تمت على أرض بورسعيد بل فى ربوع مصر أجمع، وبصفة خاصة تحقيق حلم أبناء بورسعيد وإنشاء النادي المصري الجديد فى موقعه الحالى وفق أحدث طراز، كما وجه المحافظ  الشكر للدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب لجهوده المؤثرة والفعالة فى هذا الملف.

وأكد محافظ بورسعيد أن توقيع عقود إنشاء النادي المصرى فى موقعه الحالى تُضاف إلى سجل إنجازات بناء الجمهورية الجديدة، و سيتم تنفيذه على أعلى وأدق المعايير العالمية فى بناء المنشآت الرياضية ومراعاة كل عوامل الأمان به وفق أحدث نماذج التطوير، بالإضافة إلى إنشاء استاد آخر ومدينة أوليمبية بمدينة سلام مصر بشرق بورسعيد. 

وتابع المحافظ أن  نادي المصري الجديد يتم بناؤه بجهود الدولة المصرية وفق توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على أحدث  نظم التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب بالعالم، على أن تتوافر به أحدث التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب الرياضية وسيكون شكله المعماري متناسبا مع أفضل ملاعب العالم وفي إطار التنمية الشاملة التي تجرى حاليا بمحافظة بورسعيد.

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