الغلق الإداري لـ 16 منشأة غذائية ومحلات ومطاعم دون ترخيص في الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الغلق الادارى لعدد 96 منشأة طبية للعلاج الحر شملت عيادات ومعامل تحاليل ومراكز غير مرخصة و لمخالفتها لأحكام القانون والقواعد المنظمة للعمل.



كما قرر " مختار"الغلق الإداري لعدد 16 منشأة غذائية ومحلات ومطاعم ومخازن وسوبر ماركت لعدم وجود تراخيص ونقص في الاشتراطات الصحية عرضها سلعا غذائية منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها.



جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير التي عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشٱن حملات المرور الميدانى إدارة العلاج الحر وإدارة مراقبة بمديرية الصحة بالدقهلية على منشآت العلاج الحر والعيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل، وكذا حملات المرور علي المحلات والمطاعم ومخازن الاغذية والسوبر ماركت بنطاق المحافظة، وقد قرر " محافظ الدقهلية" احالة جميع المحاضر المحررة بالمخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها.



هذا وقد أوضح وكيل وزارة الصحة أن المنشآت الطبية للعلاج الحر التي تقرر غلقها تشمل عيادات اطباء بشريين ومراكز علاج طبيعي ومعامل تحاليل ومراكز طبية وعيادات اسنان ومعامل بصريات و عيادات نساء وتوليد، وذلك بمركز بني عبيد وميت غمر وتمي الامديد ومنية النصر ونبروه وأجا والمنزلة والمنصورة وبلقاس والسنبلاوين وشربين ودكرنس وطلخا ومدينة محلة دمنة، وشملت المنشآت الغذائية التي تقرر غلقها ،محلات جملة وسوبر ماركتات ومحلات حلوي ومطاعم ومدشات بمناطق متفرقة بمدينة المنصورة حيث تم ضبط 703 كيلو اغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي .



ووجه" مختار " لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فيما يخص منشآت العلاج الحر والمنشآت الغذائية التي تقرر غلقها ومتابعة تصرفات النيابة في جميع المحاضر المحررة بالمخالفات.



هذا وقد أكد " مختار"على أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة ومراكز العلاج الحر والمنشآت الغذائية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين حفاظا على حقوق الدولة و المواطنين.