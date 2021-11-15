أزمة جديدة تلوح بالأفق بين الأمير ويليام ونتفليكس

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الأمير ويليام قد يشن موجة هجوم كبيرة على صناع مسلسل «ذا كرون»، الذي ينتجه عملاق البث الرقمي «نتفليكس».

وتابعت أن الأمير ويليام سيكتشف أنه تم استخدام «حديقة منزله الأمامية» لتصوير مشهد رئيسي بالمسلسل، الذي يروي قصة حياة والدته الراحلة وتحديداً آخر 5 سنوات في حياتها.

وأضافت أن العرض يبدأ باعتراف الأمير تشارلز بخيانة الأميرة ديانا ووصولها إلى معرض «سربنتين» بفستان الانتقام الشهير الذي جذب أنظار العالم لها.

وقال أحد المطلعين على العمل الفني إنهم اختاروا مكانًا يمكن تقريبًا أن يشاهده ويليام من نافذة غرفة نومه.

وكان المنتجون أعادوا تمثيل المشهد في المكان المحدد داخل حدائق كنجستون - التي تبعد 800 متر فقط عن الباب الأمامي لمنزل دوق كامبريدج.

وأكدت الصحيفة أن الأزمة الجديدة بين ويليام ونتفليكس تأتي بعد أن رفض دوق كامبريدج بث المقابلة البانورامية لوالدته مع مارتن بشير مراسل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في أحداث المسلسل الجديد.

وتابعت أن ويليام يرى أن هذه المقابلة بمثابة إهانة لوالدته حيث خدعتها الإذاعة البريطانية لإجبارها على إجراء المقابلة.

وقال أحد المطلعين على العمل: «فقط تخيّل لو رأى المشهد من المحتمل أيضاً أن يتم طرح أسئلة حول كيفية منح أي إذن لاستخدام حديقة ملكية لتصوير دراما ترفضها العائلة المالكة وعبرت عن استياءها الشديد منها».

وأضاف: «الأمر الأكثر حيرة هو حقيقة أنه سُمح لصناع العمل بالتصوير في حديقة هي أيضًا تابعة لمنزل الأمير ويليام».

وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر يأتي بعد الكشف عن دراسة العائلة المالكة إمكانية مقاضاة نتفليكس بسبب العمل الجديد.