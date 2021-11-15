الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

18 نوفمبر.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

جامعة المنيا
جامعة المنيا

صرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه وفقًا للجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي طبقاً للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛ لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021/2022، سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة المنيا العشرين، بدءً من 18 نوفمبر الجاري، على أن تنتهي إجراءات الانتخابات في موعد أقصاه 2 ديسمبر؛ وذلك للمنافسة على الأمانة والأمانة المساعدة في 7 لجان للأنشطة تشمل: لجان الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة، ومنصبي رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة، وذلك وفقاً للجداول المعلنة بمكاتب رعاية الطلاب بالكليات.

وأكد رئيس الجامعة، أن الاتحادات الطلابية هي التنظيم الشرعي الممثل للطلاب والمُعبر عن آرائهم وطموحاتهم، ويمارسون من خلالها مختلف الأنشطة في إطار التقاليد والأخلاقيات الجامعية، سعياً لإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وترسيخ الوعي وتنمية روح الولاء للوطن، وتوثيق الروابط بين الطلاب للعمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية في كافة الأنشطة؛ بما يخدم أهداف الجامعة ويساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعة، كما تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية برؤساء مكاتب رعاية الطلاب لشرح آليات العملية الانتخابية وجدولها الزمني، وتوزيع نماذج واستمارات الترشح، وقواعد وضوابط ترشح الطلاب.

 

جامعة المنيا فتح باب الترشيح أنتخابات الأتحادات الطلابية الدكتور عصام فرحات الدكتور مصطفي عبد النبي

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وائل لطفي

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